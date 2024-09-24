Красную рыбу можно запекать, тушить, готовить на мангале, но вкуснее и полезнее всего она будет в соленом виде. Ее можно солить просто солью, а можно еще добавить сахар, специи, цедру, лавровый лист.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной слабосоленой красной рыбы, которую можно есть через сутки.

Ингредиенты:

1 кг рыбы

2 ст л соль

1 ст л сахар

цедра и лавровый лист – по желанию

Способ приготовления:

1. Из рыбы снимите кожу.

2. Посолите, добавьте сахар, лавровый лист и переложите рыбу в фольгу.

3. Оставьте в холодильнике на сутки!

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