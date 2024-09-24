Как быстро засолить красную рыбу: самый простой способ

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
1,6 т.
Как быстро засолить красную рыбу: самый простой способ

Красную рыбу можно запекать, тушить, готовить на мангале, но вкуснее и полезнее всего она будет в соленом виде. Ее можно солить просто солью, а можно еще добавить сахар, специи, цедру, лавровый лист.

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Как вкусно засолить рыбу

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной слабосоленой красной рыбы, которую можно есть через сутки.

Рецепт слабосоленой рыбы

Ингредиенты:

  • 1 кг рыбы
  • 2 ст л соль
  • 1 ст л сахар
  • цедра и лавровый лист – по желанию

Способ приготовления:

1. Из рыбы снимите кожу.

Свежая рыба

2. Посолите, добавьте сахар, лавровый лист и переложите рыбу в фольгу.

Соль и сахар для рыбы

3. Оставьте в холодильнике на сутки!

Готовая рыба

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