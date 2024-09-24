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Как быстро засолить красную рыбу: самый простой способ
Красную рыбу можно запекать, тушить, готовить на мангале, но вкуснее и полезнее всего она будет в соленом виде. Ее можно солить просто солью, а можно еще добавить сахар, специи, цедру, лавровый лист.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной слабосоленой красной рыбы, которую можно есть через сутки.
Ингредиенты:
- 1 кг рыбы
- 2 ст л соль
- 1 ст л сахар
- цедра и лавровый лист – по желанию
Способ приготовления:
1. Из рыбы снимите кожу.
2. Посолите, добавьте сахар, лавровый лист и переложите рыбу в фольгу.
3. Оставьте в холодильнике на сутки!
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