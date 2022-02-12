Как из макаронов приготовить изысканный салат: топ-3 идей

Макароны – это не только гарнир к котлетам или отбивным, но и основа для изысканных салатов. Главное – выбрать качественные изделия, которые не будут превращаться в кашу и слипаться. Поэтому всегда следует обращать внимание на то, чтобы продукт был изготовлен из твердых сортов пшеницы.

Идеями приготовления салатов из макаронов поделилось американское интернет-издание INSIDER.

Свежий салат с макаронами

Здесь присутствует интересное сочетание вкусов.

Ингредиенты:

жареный красный перец

морковь

сельдерей

красный лук

макароны

Видео дня

Способ приготовления:

1. Макароны твердых сортов отварить.

2. Овощи измельчить.

2. Все смешать.

3. Заправить соусом из майонеза, горчицы, белого уксуса и чеснока. Заправку смешать отдельно и поместить на время в холодильник.

Салат получается очень свежим и хрустящим за счет овощей.

Салат с макаронами без майонеза

Основные ингредиенты:

вяленые помидоры

базилик

петрушка

кабачки

макароны

Ингредиенты для заправки:

яблочный уксус

чеснок

сушеные травы

молотая горчица

соль

перец

оливковое масло первого отжима.

Способ приготовления:

1. Макароны отварить. Их можно класть в салат теплыми.

2. Овощи и зелень измельчить.

3. Смешать ингредиенты для заправки и вылить блюдо.

4. Можно добавить соус перед самой подачей прямо на тарелку.

Необычная заправка добавляет пикантной кислинке блюду.

Салат с макаронами и беконом

Ингредиенты:

макароны

бекон

зеленый горошек

сыр чедер

Ингредиенты для заправки:

соус из анчоусов

красный лук

яблочный уксус

сахар

соль

перец

Способ приготовления:

1. Макароны отварить и охладить.

2. Выложить в салатницу.

3. Добавить нарезанный бекон и горошек, натереть сыр.

4. Соедините ингредиенты для заправки.

Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами :