Как из макаронов приготовить изысканный салат: топ-3 идей
Макароны – это не только гарнир к котлетам или отбивным, но и основа для изысканных салатов. Главное – выбрать качественные изделия, которые не будут превращаться в кашу и слипаться. Поэтому всегда следует обращать внимание на то, чтобы продукт был изготовлен из твердых сортов пшеницы.
Идеями приготовления салатов из макаронов поделилось американское интернет-издание INSIDER.
Свежий салат с макаронами
Здесь присутствует интересное сочетание вкусов.
Ингредиенты:
жареный красный перец
морковь
сельдерей
красный лук
макароны
Способ приготовления:
1. Макароны твердых сортов отварить.
2. Овощи измельчить.
2. Все смешать.
3. Заправить соусом из майонеза, горчицы, белого уксуса и чеснока. Заправку смешать отдельно и поместить на время в холодильник.
Салат получается очень свежим и хрустящим за счет овощей.
Салат с макаронами без майонеза
Основные ингредиенты:
вяленые помидоры
базилик
петрушка
кабачки
макароны
Ингредиенты для заправки:
яблочный уксус
чеснок
сушеные травы
молотая горчица
соль
перец
оливковое масло первого отжима.
Способ приготовления:
1. Макароны отварить. Их можно класть в салат теплыми.
2. Овощи и зелень измельчить.
3. Смешать ингредиенты для заправки и вылить блюдо.
4. Можно добавить соус перед самой подачей прямо на тарелку.
Необычная заправка добавляет пикантной кислинке блюду.
Салат с макаронами и беконом
Ингредиенты:
макароны
бекон
зеленый горошек
сыр чедер
Ингредиенты для заправки:
соус из анчоусов
красный лук
яблочный уксус
сахар
соль
перец
Способ приготовления:
1. Макароны отварить и охладить.
2. Выложить в салатницу.
3. Добавить нарезанный бекон и горошек, натереть сыр.
4. Соедините ингредиенты для заправки.
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