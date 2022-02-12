Как из макаронов приготовить изысканный салат: топ-3 идей

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
1,8 т.
Как из макаронов приготовить изысканный салат: топ-3 идей

Макароны – это не только гарнир к котлетам или отбивным, но и основа для изысканных салатов. Главное – выбрать качественные изделия, которые не будут превращаться в кашу и слипаться. Поэтому всегда следует обращать внимание на то, чтобы продукт был изготовлен из твердых сортов пшеницы.

Идеями приготовления салатов из макаронов поделилось американское интернет-издание INSIDER.

Свежий салат с макаронами и овощами

Свежий салат с макаронами

Здесь присутствует интересное сочетание вкусов.

Ингредиенты:

  • жареный красный перец

  • морковь

  • сельдерей

  • красный лук

  • макароны

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Нарезка овощей для салата

Способ приготовления:

1. Макароны твердых сортов отварить.

2. Овощи измельчить.

2. Все смешать.

3. Заправить соусом из майонеза, горчицы, белого уксуса и чеснока. Заправку смешать отдельно и поместить на время в холодильник.

Салат получается очень свежим и хрустящим за счет овощей.

Макароны с сыром для салата

Салат с макаронами без майонеза

Основные ингредиенты:

  • вяленые помидоры

  • базилик

  • петрушка

  • кабачки

  • макароны

Ингредиенты для заправки:

  • яблочный уксус

  • чеснок

  • сушеные травы

  • молотая горчица

  • соль

  • перец

  • оливковое масло первого отжима.

Способ приготовления:

1. Макароны отварить. Их можно класть в салат теплыми.

2. Овощи и зелень измельчить.

3. Смешать ингредиенты для заправки и вылить блюдо.

4. Можно добавить соус перед самой подачей прямо на тарелку.

Необычная заправка добавляет пикантной кислинке блюду.

Майонез для заправки салата

Салат с макаронами и беконом

Ингредиенты:

  • макароны

  • бекон

  • зеленый горошек

  • сыр чедер

Ингредиенты для заправки:

  • соус из анчоусов

  • красный лук

  • яблочный уксус

  • сахар

  • соль

  • перец

Способ приготовления:

1. Макароны отварить и охладить.

2. Выложить в салатницу.

3. Добавить нарезанный бекон и горошек, натереть сыр.

4. Соедините ингредиенты для заправки.

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