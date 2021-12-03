Как подать тушеную капусту к праздничному столу: невероятная идея
Тушеную капусту можно очень часто встретить в повседневном меню, чего не скажешь о праздничном. Несмотря на невероятный вкус, блюдо редко подают гостям и на праздники, думая, что оно слишком простое. Впрочем, это легко исправить с помощью одного секрета.
Следовательно, тушеную капусту можно с легкостью сочетать в открытом пироге – галете. Выходит 2в1 – и пирог, и капуста. К тому же выглядит очень необычно и празднично.
Идея и рецепт опубликованы на странице recepty_przepisy в Instagram.
Ингредиенты:
Для теста:
мука – 300 г
соль – 1 ч. л.
разрыхлитель – 2 ч. л.
кипяток – 160 мл
масло – 100 мл
Для начинки:
капуста – 1\2 шт
морковь – 1 шт
лук – 1 шт
укроп – 1 пучок
соль, перец
Способ приготовления:
1. Приготовление теста. В миске соединить муку, соль и разрыхлитель. Налить кипяток, растительное масло и замесить тесто. Завернуть в пленку и оставить на 20 минут.
2. Приготовление начинки. Нашинковать капусту, лук порезать кубиком, морковь натереть на терке.
3. Тушить овощи вместе до готовности. Добавить соль, перец и измельченный укроп.
4. Раскатать тесто, выложить посредине начинку и завернуть бока теста, формируя галету.
5. Выпекать при температуре 180 градусов 45-50 минут.
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