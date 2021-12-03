Как подать тушеную капусту к праздничному столу: невероятная идея

Татьяна Козюк
Татьяна Козюк
FoodOboz
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Как подать тушеную капусту к праздничному столу: невероятная идея

Тушеную капусту можно очень часто встретить в повседневном меню, чего не скажешь о праздничном. Несмотря на невероятный вкус, блюдо редко подают гостям и на праздники, думая, что оно слишком простое. Впрочем, это легко исправить с помощью одного секрета.

Следовательно, тушеную капусту можно с легкостью сочетать в открытом пироге – галете. Выходит 2в1 – и пирог, и капуста. К тому же выглядит очень необычно и празднично.

Праздничная галета с тушеной капустой

Идея и рецепт опубликованы на странице recepty_przepisy в Instagram.

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Ингредиенты:

Для теста:

  • мука – 300 г

  • соль – 1 ч. л.

  • разрыхлитель – 2 ч. л.

  • кипяток – 160 мл

  • масло – 100 мл

Для начинки:

  • капуста – 1\2 шт

  • морковь – 1 шт

  • лук – 1 шт

  • укроп – 1 пучок

  • соль, перец

Способ приготовления:

1. Приготовление теста. В миске соединить муку, соль и разрыхлитель. Налить кипяток, растительное масло и замесить тесто. Завернуть в пленку и оставить на 20 минут.

Приготовление теста

2. Приготовление начинки. Нашинковать капусту, лук порезать кубиком, морковь натереть на терке.

3. Тушить овощи вместе до готовности. Добавить соль, перец и измельченный укроп.

4. Раскатать тесто, выложить посредине начинку и завернуть бока теста, формируя галету.

Капуста для галеты

5. Выпекать при температуре 180 градусов 45-50 минут.

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