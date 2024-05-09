Солянка – это очень пряный многокомпонентный суп. Блюдо часто получается довольно жирным, потому что в составе есть охотничьи колбаски, а также оливки. Чтобы вкус и консистенция вам действительно понравились – нужно в правильной последовательности добавлять все ингредиенты,

Идея приготовления вкусной мясной солянки опубликована на странице фудблогера Юлии Симончук (cook_julija_simonchuk) в Instagram. Важно добавить не только огурцы, но и рассол из них – так будет гораздо вкуснее.

Ингредиенты:

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бульон/или вода – 3-4 литра.

рассол из огурцов – 200-300 мл.

лук большой – 1 шт.

морковь – 1 шт

соленые огурцы – 4-5 шт.

колбасные изделия (разные) – 700-750 г

оливки без косточек – 1-2 банка

томатная паста – 1-1,5 ст.л.

лимон – 1 шт.

лавровый лист, ароматный перец, специи, зелень – по вкусу

масло – для жарки

сметана – для подачи

Способ приготовления:

1. В кастрюле пожарить лук с морковью до подрумянивания, добавить мелко покрошенные (или потертые на терке) огурцы и еще немного вместе пожарить.

2. Добавить порезанные мясные изделия (колбаса, сосиски, охотничьи колбаски, копченая колбаса, вареная, отварное мясо).

3. Совместить 3-4 вида, так получится лучший вкус.

4. Перемешать, обжарить, добавить томатную пасту и еще немного пожарить.

5. Добавить воду или мясной бульон и проварить минут 20, добавить рассол.

6. Перемешать, проварить, добавить оливки, специи, зелень.

7. Попробовать на соль, при необходимости добавить.

8. Снять с огня, накрыть крышкой и дать настояться.

9. Подать в горячем виде с кусочками лимона и сметаной.

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