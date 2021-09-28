Идеальная карамель в домашних условиях: как правильно сварить

Карамель – ингредиент без которого тяжело представить торты, пирожные, даже мороженное. Но вот часто недобросовестные производители делают этот продукт при помощи добавления усилителей вкуса, добавляют много некачественного сахара, пальмового масла, поэтому однозначно лучше ее приготовить дома.

Сегодня редакция FoodOboz делится секретами приготовления настоящей, домашней, безопасной карамели, а также рецептом, благодаря которому вы приготовите ее удачной и вкусной.

Секреты приготовления:

Посуда для варки карамели должна быть с толстым дном. Обязательно нужно добавить масло, сливки, соль. Самое важное – не дать карамели пригореть, это значит, что ее нужно постоянно мешать.

Ингредиенты:

сахарный песок – 240 г

сливки 33-35% – 125 мл

масло сливочное – 6 ст. л.

соль морская – 1 ч. л.

​​​​​​​Способ приготовления:

Сахар насыпьте в миску или кастрюлю с толстым дном, отправьте на огонь и помешивайте венчиком, пока сахар не начнет растворятся.

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Добавьте размягченное сливочное масло, перемешайте и все время помешивайте, пока карамель не начнет бурлить.

Снимите карамель с огня, добавьте сливки, перемешайте и еще щепотку соли, перемешайте и дайте остыть.

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