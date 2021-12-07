Как приготовить гречку, не помешивая: праздничное блюдо из обыденной крупы

Екатерина Ягович
Екатерина Ягович
FoodOboz
1,7 т.
Как приготовить гречку, не помешивая: праздничное блюдо из обыденной крупы

Гречка, казалось бы, – обычная повседневная каша. Но даже из такой крупы можно приготовить чудесное праздничное блюдо. Стоит добавить несколько ингредиентов – и такой простой продукт удивит вас своим вкусом. Не нужно ничего фаршировать и помешивать – все очень просто.

Идея необычного и праздничного блюда из гречки опубликована на странице pp.recepti_sbornik в Instagram.

Гречка под сыром в духовке

Ингредиенты:

  • гречка – 200 г

  • вода – 400 мл

  • куриное филе – 450 г

  • соль по вкусу

  • сыр – 50 г

Гречка для блюда
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Способ приготовления:

1. Гречку вымыть, выложить в форму, смазанную растительным маслом.

2. Залить все подсоленной водой, сверху выложить курицу, лук, морковь и засыпать сыром.

Курица для блюда

3. Накрыть форму фольгой, отправить в духовку при температуре 180 градусов на 40 минут. Вынуть, снять фольгу и оставить еще на 10 минут, чтобы сыр подрумянился.

Сыр для блюда

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