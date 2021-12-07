Как приготовить гречку, не помешивая: праздничное блюдо из обыденной крупы
Гречка, казалось бы, – обычная повседневная каша. Но даже из такой крупы можно приготовить чудесное праздничное блюдо. Стоит добавить несколько ингредиентов – и такой простой продукт удивит вас своим вкусом. Не нужно ничего фаршировать и помешивать – все очень просто.
Идея необычного и праздничного блюда из гречки опубликована на странице pp.recepti_sbornik в Instagram.
Ингредиенты:
гречка – 200 г
вода – 400 мл
куриное филе – 450 г
соль по вкусу
сыр – 50 г
Способ приготовления:
1. Гречку вымыть, выложить в форму, смазанную растительным маслом.
2. Залить все подсоленной водой, сверху выложить курицу, лук, морковь и засыпать сыром.
3. Накрыть форму фольгой, отправить в духовку при температуре 180 градусов на 40 минут. Вынуть, снять фольгу и оставить еще на 10 минут, чтобы сыр подрумянился.
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