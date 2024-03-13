Конечно, кусок тунца можно выложить на сковороду, обжарить несколько минут и подавать на стол. Но в таком случае получится просто стейк из тунца. Если же вы хотите приготовить идеальный стейк из тунца, следует следовать рецепту, приведенному ниже.

Этим рецептом поделилась фудблогер с ником thefoodhub.by_ilona. В Instagram она рассказала, как правильно приготовить стейк так, чтобы он получился сочным внутри и имел хрустящую кунжутную корочку снаружи.

Ингредиенты

Стейк тунца

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Оливковое масло – 2 ст.л.

Мед – 50 гр

Рисовый уксус – 2 ст.л.

Кунжутное масло – 1 ч.л.

Натертый свежий имбирь – 1 ч.л.

Чеснок – 1 ч.л.

Кунжут

Способ приготовления

1.Для начала нужно приготовить маринад. В отдельной емкости смешиваем все ингредиенты, кроме рыбы и кунжута.

2. Смазываем тунец маринадом со всех сторон и отправляем в холодильник на 1 час. Оставьте немного маринада, чтобы добавить его в качестве соуса при подаче.

3. Обваливаем стейк в кунжуте и отправляем в духовку, разогретую до 180 градусов на 10-12 минут.

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