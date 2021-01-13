Как приготовить мексиканскую кесадилью: 5 рецептов на скорую руку

Соцсети заполонил новый гастрономический тренд – кесадилья с самыми разными начинками, котрую можно приготовить за несколько минут.

Все началось с поста фудблогера Айи. В конце декабря девушка опубликовала в своем Instagram видео с лайфхаком, как легко приготовить это мексиканское блюдо всего за пару минут.

Для этого нужно сделать надрез на тортилье – так, как будто вы хотите разрезать ее на четыре части, затем условно разделить лепешку на четыре равных секции и каждую из них заполнить разной начинкой. Свернуть и поджарить треугольничек на гриле до золотистого цвета.

Рецепт имел эффект разорвавшейся бомбы: он набрал нереальное количество лайков и репостов и перекочевал из Instagram в TikTok, где по хештегу #TortillaTrend можно найти миллион видео с приготовлением кесадильи с самыми разными начинками. В связи с тем, что из-за пандемии люди чаще стали готовить дома, такая еда пришлась многим по вкусу: видео с рецептами приготовления мексиканских лепешек в сумме набрали уже более 2 миллиардов просмотров.

Редакция FoodOboz решила идти в ногу со временем и тоже приготовила это блюдо. Делимся с вами рецептами кесадильи с яйцом и фасолью, креветками и гуакамоле, ветчиной и сыром, а также с курицей или с овощами.

Кесадилья с яйцом – отличный вариант завтрака. cookieandkate.com

Кесадилья с яйцом и фасолью

тортилья – 2 шт.

яйца – 2 шт.

молоко или сливки – 4 ст. л.

консервированная фасоль – 3 ст. л.

соль, перец – по вкусу

твердый тертый сыр – 2 ст. л.

растительно масло

Яйца взбить с молоком или сливками с добавлением соли и перца. Вылить в нагретую и смазанную маслом сковороду и сразу начать мешать – яйца должны схватиться комочками и превратиться в кашку. На тортилью выложить консервированную фасоль и готовую яичницу-скрембл. Посыпать тертым сыром. Свернуть тортилью пополам и выложить на прогретую и смазанную маслом сковороду. Обжарить до золотистого цвета с двух сторон.

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Кесадилья с креветками и гуакамоле

тортильи – 2 шт.

гуакамоле – 2 ст. л.

замороженные креветки (чищенные) – 200 г

твердый тертый сыр – 2 ст. л.

растительное масло

Креветки отварить в подсоленной воде: опустить в кипящую воду и варить не дольше пяти минут. Лепешки тортильи смазать гуакамоле. О том, как приготовить гуакамоле, мы вам уже рассказывали, подробный рецепт можно посмотреть здесь. Сверху выложить отваренные креветки, посыпать тертым сыром. Свернуть тортилью пополам и выложить на прогретую и смазанную маслом сковороду. Обжарить до золотистого цвета.

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