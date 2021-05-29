Домашние пирожки, как в McDonald’s: рецепт от Эктора Хименеса-Браво

Если вы не представляете свою жизнь без еды из McDonald’s, а особенно вредных, но очень вкусных пирожков, тогда самое время научиться их делать дома с разными начинками, на ваш вкус. И к тому же, будьте уверены – они точно получатся.
Шеф-повар, телеведущий, судья проекта "МастерШеф Украина" Эктор Хименес-Браво на своей странице в Instagram поделился рецептом настоящих вишневых и яблочных пирожков, как в McDonald’s.
Ингредиенты для теста (можно купить уже готовое слоеное)
мука – 200 г
сливочное масло – 100 г
холодная вода – 50 мл.
сахар коричневый – 1 ч. л.
соль – 10 г
Для начинки:
вишни – 200 г
2 ст. л. сахарной пудры
1 ст. л. крахмала
2 яблока, очищенные от кожуры, сердцевины и измельченные
2 ст. л. сливочного масла
50 гр. коричневого сахара
1 ч.л. корицы
1/4 ч. л. соли
сок ½ лимона
Способ приготовления:
В сотейник отправляем масло, измельченные кубиком яблоки, коричневый сахар, щепотку соли, крахмал, корицу и лимонный сок, доводим до кипения даем хорошо настоятся.
Для вишневой начинки: вишни помещаем в сотейник, добавляем крахмал, сахарную пудру, сахар, варим до загустения и даем настоятся.
Готовое слоеное тесто раскатываем, режим на ровные кусочки, смазываем яйцом и сразу накладываем начинку, сверху накрываем кусочком теста и зажимаем края вилкой.
Отправляем жарится в сотейник с маслом до готовности – 3-4 минуты.
Готовые пирожки посыпаем сахаром.
Ранее OBOZREVATEL сообщал, как приготовить вкусные вареники с разными начинками всего за 20 минут.
Телеведущий Андрей Макаревич поделился рецептом вкуснейшего блюда – мафрум или котлеты с мясом и картошкой, которые точно станут вашим фаворитом.
Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram