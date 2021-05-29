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Домашние пирожки, как в McDonald’s: рецепт от Эктора Хименеса-Браво

2.1т
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Если вы не представляете свою жизнь без еды из McDonald’s, а особенно вредных, но очень вкусных пирожков, тогда самое время научиться их делать дома с разными начинками, на ваш вкус. И к тому же, будьте уверены – они точно получатся.

Шеф-повар, телеведущий, судья проекта "МастерШеф Украина" Эктор Хименес-Браво на своей странице в Instagram поделился рецептом настоящих вишневых и яблочных пирожков, как в McDonald’s.

Ингредиенты для теста (можно купить уже готовое слоеное)

  • мука – 200 г

  • сливочное масло – 100 г

  • холодная вода – 50 мл.

  • сахар коричневый – 1 ч. л.

  • соль – 10 г

Для начинки:

  • вишни – 200 г

  • 2 ст. л. сахарной пудры

  • 1 ст. л. крахмала

  • 2 яблока, очищенные от кожуры, сердцевины и измельченные

  • 2 ст. л. сливочного масла

  • 50 гр. коричневого сахара

  • 1 ч.л. корицы

  • 1/4 ч. л. соли

  • сок ½ лимона

Способ приготовления:

  1. В сотейник отправляем масло, измельченные кубиком яблоки, коричневый сахар, щепотку соли, крахмал, корицу и лимонный сок, доводим до кипения даем хорошо настоятся.

  2. Для вишневой начинки: вишни помещаем в сотейник, добавляем крахмал, сахарную пудру, сахар, варим до загустения и даем настоятся.

  3. Готовое слоеное тесто раскатываем, режим на ровные кусочки, смазываем яйцом и сразу накладываем начинку, сверху накрываем кусочком теста и зажимаем края вилкой.

  4. Отправляем жарится в сотейник с маслом до готовности – 3-4 минуты.

  5. Готовые пирожки посыпаем сахаром.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, как приготовить вкусные вареники с разными начинками всего за 20 минут.

Телеведущий Андрей Макаревич поделился рецептом вкуснейшего блюда – мафрум или котлеты с мясом и картошкой, которые точно станут вашим фаворитом.

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Автор
Ирина Мельниченко Ирина Мельниченко
Персона
Эктор Хименес-Браво
Тег
рецепт
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