Домашние пирожки, как в McDonald’s: рецепт от Эктора Хименеса-Браво

Если вы не представляете свою жизнь без еды из McDonald’s, а особенно вредных, но очень вкусных пирожков, тогда самое время научиться их делать дома с разными начинками, на ваш вкус. И к тому же, будьте уверены – они точно получатся.

Шеф-повар, телеведущий, судья проекта "МастерШеф Украина" Эктор Хименес-Браво на своей странице в Instagram поделился рецептом настоящих вишневых и яблочных пирожков, как в McDonald’s.

Ингредиенты для теста (можно купить уже готовое слоеное)

мука – 200 г

сливочное масло – 100 г

холодная вода – 50 мл.

сахар коричневый – 1 ч. л.

соль – 10 г

Для начинки:

вишни – 200 г

2 ст. л. сахарной пудры

1 ст. л. крахмала

2 яблока, очищенные от кожуры, сердцевины и измельченные

2 ст. л. сливочного масла

50 гр. коричневого сахара

1 ч.л. корицы

1/4 ч. л. соли

сок ½ лимона

Способ приготовления:

В сотейник отправляем масло, измельченные кубиком яблоки, коричневый сахар, щепотку соли, крахмал, корицу и лимонный сок, доводим до кипения даем хорошо настоятся. Для вишневой начинки: вишни помещаем в сотейник, добавляем крахмал, сахарную пудру, сахар, варим до загустения и даем настоятся. Готовое слоеное тесто раскатываем, режим на ровные кусочки, смазываем яйцом и сразу накладываем начинку, сверху накрываем кусочком теста и зажимаем края вилкой. Отправляем жарится в сотейник с маслом до готовности – 3-4 минуты. Готовые пирожки посыпаем сахаром.

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