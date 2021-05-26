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Как приготовить популярную закуску, как в McDonald’s: простой рецепт

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Если вы обожаете фастфуд, все возможные гамбургеры, макмафины и картошку фри, тогда этот рецепт точно для вас и не исключено, что он станет вашим любимым. Но и для нелюбителем такой "полезной" еды будет увлекательным экспериментом приготовить что-то новенькое.

Шеф-повар, судья шоу "МастерШеф", Эктор Хименес-Браво поделился в Instagram рецептом вкусного картофельного хашбрауна, который очень легко и быстро готовится.

Ингредиенты:

  • картофель – 4 шт.

  • сыр – 4 кусочка

  • соль – 3 ч. л.

  • кукурузный крахмал – 6 ст. л.

  • оливковое масло – 2-3 ст. л.

  • соль, перец, сухой чеснок – по вкусу

Способ приготовления:

  1. Картофель хорошо промойте, очистите и порежьте очень мелким кубиком, еще раз хорошо промойте, чтобы он "отдал" весь вредный крахмал.

  2. На горячую сковороду вылейте масло, выложите картошку, хорошо посолите, поперчите, добавьте сухой чеснок и обжаривайте, пока он не станет хрустящим.

  3. После того, как все хорошо обжарится, выложите в большую миску, добавьте кукурузный крахмал и хорошо вымешивайте.

  4. На пергамент выкладываем картофельное тесто, раскатываем и режим на ровные кусочки. Сверху можно положить сыр.

  5. Отправляем на сковороду и жарим около 3-4 минут с каждой стороны до полной готовности.

Приправить можно зеленью или вашим любимым соусом, а также очень вкусно будет с семгой.

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Автор
Ирина Мельниченко Ирина Мельниченко
Персона
Эктор Хименес-Браво
Теги
еда рецепт
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