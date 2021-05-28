Простой рецепт котлет с картошкой от Макаревича

Котлеты – очень легкое в приготовлении, вкусное и сытное блюдо. Но знате ли вы, что если классический рецепт немного видоизменить, например, добавить какой-то неожиданный ингредиент, как картошка, можно получить очень-очень вкусные, сочные котлеты.

Телеведущий Андрей Макаревич поделился на своем YouTube-канале "Смак" рецептом вкуснейшего блюда – мафрум или котлеты с мясом и картошкой, которые точно станут вашим фаворитом. (чтобы посмотреть видео, доскрольте страницу до конца)

Ингредиенты:

фарш – 250 г

картошка – 500 г

лук – 1-2 шт.

яйца – 1 шт.

чеснок – 1 зуб.

зелень – 2 пучка

томатная паста – 1-2 ст. л.

перец чили, кориандр – по вкусу

соль, перец – по вкусу

корица – щепотка

Кляр

яйца – 2 шт

вода – 2 ст. л.

соль – щепотка

мука – 2-3 ст. л.

Соус

1 банка томатов в собственном соку

свежие помидоры – 2 шт.

1 луковица

1 зубчик чеснока

1 ч.л. молотого перца

0,5 ч.л. паприки молотой

соль – по вкусу

Способ приготовления:

Первым делом – помойте и почистите картошку, замочите ее в соленой воде на минут 30, чтобы она отдала горечь. После этого разрезаем ее вдоль пополам и делаем небольшой надрез, чтобы потом можно ее было нафаршировать. Фарш: одну картошку нужно натереть на терку, смешиваем с мясом, мелко порезанным луком, перчим, добавляем измельченный чеснок и корицу, кориандр и чили, измельчаем зелень и добавляем яйцо, все хорошо перемешиваем. Делаем соус: смешиваем томатный сок, паприку, чеснок, перец, сельдерей, помидоры и все хорошо перемешиваем, тушим на небольшом огне. В большую сковороду налейте масло, хорошо нагрейте. Начините картошку фаршем, искупайте в томатном соусе, далее – в муке и можно жарить. После того, как картошка обжарится, выложите ее в соус с сельдереем и хорошо протушите до готовности.

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