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Простой рецепт котлет с картошкой от Макаревича

1.9т
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Котлеты – очень легкое в приготовлении, вкусное и сытное блюдо. Но знате ли вы, что если классический рецепт немного видоизменить, например, добавить какой-то неожиданный ингредиент, как картошка, можно получить очень-очень вкусные, сочные котлеты.

Телеведущий Андрей Макаревич поделился на своем YouTube-канале "Смак" рецептом вкуснейшего блюда – мафрум или котлеты с мясом и картошкой, которые точно станут вашим фаворитом. (чтобы посмотреть видео, доскрольте страницу до конца)

Ингредиенты:

  • фарш – 250 г

  • картошка – 500 г

  • лук – 1-2 шт.

  • яйца – 1 шт.

  • чеснок – 1 зуб.

  • зелень – 2 пучка

  • томатная паста – 1-2 ст. л.

  • перец чили, кориандр – по вкусу

  • соль, перец – по вкусу

  • корица – щепотка

Кляр

  • яйца – 2 шт

  • вода – 2 ст. л.

  • соль – щепотка

  • мука – 2-3 ст. л.

Соус

  • 1 банка томатов в собственном соку

  • свежие помидоры – 2 шт.

  • 1 луковица

  • 1 зубчик чеснока

  • 1 ч.л. молотого перца

  • 0,5 ч.л. паприки молотой

  • соль – по вкусу

Способ приготовления:

  1. Первым делом – помойте и почистите картошку, замочите ее в соленой воде на минут 30, чтобы она отдала горечь.

  2. После этого разрезаем ее вдоль пополам и делаем небольшой надрез, чтобы потом можно ее было нафаршировать.

  3. Фарш: одну картошку нужно натереть на терку, смешиваем с мясом, мелко порезанным луком, перчим, добавляем измельченный чеснок и корицу, кориандр и чили, измельчаем зелень и добавляем яйцо, все хорошо перемешиваем.

  4. Делаем соус: смешиваем томатный сок, паприку, чеснок, перец, сельдерей, помидоры и все хорошо перемешиваем, тушим на небольшом огне.

  5. В большую сковороду налейте масло, хорошо нагрейте.

  6. Начините картошку фаршем, искупайте в томатном соусе, далее – в муке и можно жарить.

  7. После того, как картошка обжарится, выложите ее в соус с сельдереем и хорошо протушите до готовности.

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Автор
Ирина Мельниченко Ирина Мельниченко
Персона
Андрей Макаревич
Теги
еда рецепт
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