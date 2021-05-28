Простой рецепт котлет с картошкой от Макаревича

Котлеты – очень легкое в приготовлении, вкусное и сытное блюдо. Но знате ли вы, что если классический рецепт немного видоизменить, например, добавить какой-то неожиданный ингредиент, как картошка, можно получить очень-очень вкусные, сочные котлеты.
Телеведущий Андрей Макаревич поделился на своем YouTube-канале "Смак" рецептом вкуснейшего блюда – мафрум или котлеты с мясом и картошкой, которые точно станут вашим фаворитом. (чтобы посмотреть видео, доскрольте страницу до конца)
Ингредиенты:
фарш – 250 г
картошка – 500 г
лук – 1-2 шт.
яйца – 1 шт.
чеснок – 1 зуб.
зелень – 2 пучка
томатная паста – 1-2 ст. л.
перец чили, кориандр – по вкусу
соль, перец – по вкусу
корица – щепотка
Кляр
яйца – 2 шт
вода – 2 ст. л.
соль – щепотка
мука – 2-3 ст. л.
Соус
1 банка томатов в собственном соку
свежие помидоры – 2 шт.
1 луковица
1 зубчик чеснока
1 ч.л. молотого перца
0,5 ч.л. паприки молотой
соль – по вкусу
Способ приготовления:
Первым делом – помойте и почистите картошку, замочите ее в соленой воде на минут 30, чтобы она отдала горечь.
После этого разрезаем ее вдоль пополам и делаем небольшой надрез, чтобы потом можно ее было нафаршировать.
Фарш: одну картошку нужно натереть на терку, смешиваем с мясом, мелко порезанным луком, перчим, добавляем измельченный чеснок и корицу, кориандр и чили, измельчаем зелень и добавляем яйцо, все хорошо перемешиваем.
Делаем соус: смешиваем томатный сок, паприку, чеснок, перец, сельдерей, помидоры и все хорошо перемешиваем, тушим на небольшом огне.
В большую сковороду налейте масло, хорошо нагрейте.
Начините картошку фаршем, искупайте в томатном соусе, далее – в муке и можно жарить.
После того, как картошка обжарится, выложите ее в соус с сельдереем и хорошо протушите до готовности.
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