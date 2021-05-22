Вареники за 20 минут с необычными начинками

Летнее блюдо со вкусом детства – точно вареники, особенно ягодные и творожные. Их очень легко и быстро можно научиться готовить, даже если вы никогда их не делали.
Редакция FoodOboz подготовила 3 рецепта вкусных и простых вареников с разными начинками.
Вареники на кефире на пару
Ингредиенты:
кефир – 250 мл
мука – 350-400 г
яйца – 1 шт.
соль – 10 г
сода – 10 г
сахар – 1 ч. л.
Начинка:
картофель – 3 шт.
лук репчатый – 1 шт.
растительное масло – 3 ст. л.
соль, перец – по вкусу
Способ приготовления:
В большой миске смещайте кефир, сахар, соль, соду и яйцо, все хорошо размешайте.
Аккуратно добавляйте муку и перемешивайте. Достаньте его из миски и продолжайте месить руками, оно должно получится мягким и эластичным. После этого положите его обратно в миску, накройте полотенцем дайте подойти.
Для начинка: нарежьте лук, хорошо обжарьте на растительном масле и добавьте к вареной картошке, все хорошо перемешайте, посолите, поперчите.
Тесто поделите на ровные части и раскатайте, руки обмокните в муку и сформируйте вареники, в каждый добавьте картофельную начинку.
Для варки на пару сделайте такую конструкцию: нужно взять кастрюлю с широким верхом, налить в нее на одну треть воды и натянуть по краю марлю так, чтобы она слегка провисала, не касаясь воды, и крепко держалась.
Накрыть кастрюлю крышкой и довести воду до кипения. При закипании воды марля станет влажной, это нормально. Выложите готовые вареники и как только они увеличатся в размере – снять.
Подавать можно с маслом, сметаной.
Ленивые морковные вареники
Ингредиенты:
мука – 300 г
яйца – 1 шт.
разрыхлитель – 10 г
морковь – 3-4 шт.
соль, перец – по вкусу
молоко – 100 мл
куркума – 10-20 г
изюм – 30 г
корица – 10 г
Способ приготовления:
Смешать муку, разрыхлитель, куркуму, соль. Добавить яйцо, сахар и молоко, хорошо перемешать. Замесить тесто, дать ему постоять около 20 минут.
Изюм залить кипятком, дать настояться, чтобы он увеличится в размере.
На крупной терке натереть морковь, добавить к тесту вместе с изюмом и корицей, хорошо перемешать.
Тесто поделить на ровные куски и бросить в кипяток, варить до готовности.
Подавать можно с вареньем, сметаной.
Вареники в духовке с молоком
Можно заранее налепить самостоятельно любых на ваш вкус вареников или купить готовые.
Способ приготовления:
Вареники выложите в форму для запекания, предварительно ее нужно смазать сливочным маслом.
Все хорошо залейте молоком, добавьте специи, посолите и для пикантности можно добавить щепотку мускатного ореха.
Сверху добавьте натертый твердый сыр и отправьте запекаться на 30 минут при 200 С.
Подавать можно с какао или горячим чаем, будет очень вкусно.
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