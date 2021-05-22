Вареники за 20 минут с необычными начинками

Летнее блюдо со вкусом детства – точно вареники, особенно ягодные и творожные. Их очень легко и быстро можно научиться готовить, даже если вы никогда их не делали.

Редакция FoodOboz подготовила 3 рецепта вкусных и простых вареников с разными начинками.

​​​Вареники на кефире на пару

Ингредиенты:

Начинка:

Способ приготовления:

В большой миске смещайте кефир, сахар, соль, соду и яйцо, все хорошо размешайте.

Аккуратно добавляйте муку и перемешивайте. Достаньте его из миски и продолжайте месить руками, оно должно получится мягким и эластичным. После этого положите его обратно в миску, накройте полотенцем дайте подойти.

Для начинка: нарежьте лук, хорошо обжарьте на растительном масле и добавьте к вареной картошке, все хорошо перемешайте, посолите, поперчите.

Тесто поделите на ровные части и раскатайте, руки обмокните в муку и сформируйте вареники, в каждый добавьте картофельную начинку.

Для варки на пару сделайте такую конструкцию: нужно взять кастрюлю с широким верхом, налить в нее на одну треть воды и натянуть по краю марлю так, чтобы она слегка провисала, не касаясь воды, и крепко держалась.