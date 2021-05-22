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Вареники за 20 минут с необычными начинками

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Летнее блюдо со вкусом детства – точно вареники, особенно ягодные и творожные. Их очень легко и быстро можно научиться готовить, даже если вы никогда их не делали.

Редакция FoodOboz подготовила 3 рецепта вкусных и простых вареников с разными начинками.

​​​Вареники на кефире на пару

Вареники домашние с картошкой и творогом
Вареники домашние с картошкой и творогом. Источник: gettyimages.com

Ингредиенты:

  • кефир – 250 мл

  • мука – 350-400 г

  • яйца – 1 шт.

  • соль – 10 г

  • сода – 10 г

  • сахар – 1 ч. л.

Начинка:

  • картофель – 3 шт.

  • лук репчатый – 1 шт.

  • растительное масло – 3 ст. л.

  • соль, перец – по вкусу

Способ приготовления:

  1. В большой миске смещайте кефир, сахар, соль, соду и яйцо, все хорошо размешайте.

  2. Аккуратно добавляйте муку и перемешивайте. Достаньте его из миски и продолжайте месить руками, оно должно получится мягким и эластичным. После этого положите его обратно в миску, накройте полотенцем дайте подойти.

  3. Для начинка: нарежьте лук, хорошо обжарьте на растительном масле и добавьте к вареной картошке, все хорошо перемешайте, посолите, поперчите.

  4. Тесто поделите на ровные части и раскатайте, руки обмокните в муку и сформируйте вареники, в каждый добавьте картофельную начинку.

  5. Для варки на пару сделайте такую конструкцию: нужно взять кастрюлю с широким верхом, налить в нее на одну треть воды и натянуть по краю марлю так, чтобы она слегка провисала, не касаясь воды, и крепко держалась.

  6. Накрыть кастрюлю крышкой и довести воду до кипения. При закипании воды марля станет влажной, это нормально. Выложите готовые вареники и как только они увеличатся в размере – снять.

Подавать можно с маслом, сметаной.

Ленивые морковные вареники

Как приготовить домашние вареники
Как приготовить домашние вареники

Ингредиенты:

  • мука – 300 г

  • яйца – 1 шт.

  • разрыхлитель – 10 г

  • морковь – 3-4 шт.

  • соль, перец – по вкусу

  • молоко – 100 мл

  • куркума – 10-20 г

  • изюм – 30 г

  • корица – 10 г

Способ приготовления:

  1. Смешать муку, разрыхлитель, куркуму, соль. Добавить яйцо, сахар и молоко, хорошо перемешать. Замесить тесто, дать ему постоять около 20 минут.

  2. Изюм залить кипятком, дать настояться, чтобы он увеличится в размере.

  3. На крупной терке натереть морковь, добавить к тесту вместе с изюмом и корицей, хорошо перемешать.

  4. Тесто поделить на ровные куски и бросить в кипяток, варить до готовности.

Подавать можно с вареньем, сметаной.

Вареники в духовке с молоком

Можно заранее налепить самостоятельно любых на ваш вкус вареников или купить готовые.

Способ приготовления:

  1. Вареники выложите в форму для запекания, предварительно ее нужно смазать сливочным маслом.

  2. Все хорошо залейте молоком, добавьте специи, посолите и для пикантности можно добавить щепотку мускатного ореха.

  3. Сверху добавьте натертый твердый сыр и отправьте запекаться на 30 минут при 200 С.

Подавать можно с какао или горячим чаем, будет очень вкусно.

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Автор
Ирина Мельниченко Ирина Мельниченко
Теги
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