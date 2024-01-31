Плов можно готовить в кастрюле, сковороде и мультиварке. Чтобы он не превратился в кашу, нужно правильно выбрать рис, лучше всего подойдет длиннозернистый пропаренный.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом вкусного, рассыпчатого плова с мясом, который готовится в мультиварке.

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Ингредиенты:

говядина (лопатка) – 700 г

лук – 2 шт.

морковь – 1 шт.

чеснок – 1 головка

рис (долгозернистый пропаренный) – 390 г

приправы к плову – 12 г

соль – 2 ч. л. (без горки)

вода – 650 мл

масло – 45 мл (5-6 ст.л.)

Способ приготовления:

1️. Лук нарежьте большими кубиками, морковь большой соломкой. В чашу мультиварки добавьте масло, затем нарезанное большими кусками мясо, лук и морковь и обжарьте 7-10 минут. Чтобы мясо получилось очень нежное, не жесткое, нужно залить горячей водой и тушить один час в мультиварке.

2. Далее добавьте специи к плову, соль, все перемешайте и добавьте хорошо промытый рис, выложите сверху не перемешивая.

3. Сверху посередине поставьте головку чеснока, закройте крышкой и включите режим каша или рис/гречка и готовьте 40 минут.

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