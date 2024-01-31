Как приготовить рассыпчатый плов в мультиварке: самый легкий рецепт вкусного блюда

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
690
Рецепт плова

Плов можно готовить в кастрюле, сковороде и мультиварке. Чтобы он не превратился в кашу, нужно правильно выбрать рис, лучше всего подойдет длиннозернистый пропаренный.

Плов в мультиварке

Кулинар поделилась в Instagram рецептом вкусного, рассыпчатого плова с мясом, который готовится в мультиварке. 

Рецепт плова
Видео дня

Ингредиенты:

  • говядина (лопатка) – 700 г 
  • лук – 2 шт. 
  • морковь – 1 шт. 
  • чеснок – 1 головка
  • рис (долгозернистый пропаренный) – 390 г
  • приправы к плову – 12 г
  • соль – 2 ч. л. (без горки)
  • вода – 650 мл
  • масло – 45 мл (5-6 ст.л.)

Способ приготовления: 

1️. Лук нарежьте большими кубиками, морковь большой соломкой. В чашу мультиварки добавьте масло, затем нарезанное большими кусками мясо, лук и морковь и обжарьте 7-10 минут. Чтобы мясо получилось очень нежное, не жесткое, нужно залить горячей водой и тушить один час в мультиварке. 

Мясо с овощами

2. Далее добавьте специи к плову, соль, все перемешайте и добавьте хорошо промытый рис, выложите сверху не перемешивая.

Приготовление плова в мультиварке

3. Сверху посередине поставьте головку чеснока, закройте крышкой и включите режим каша или рис/гречка и готовьте 40 минут.

Готовый плов

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Сейчас мы готовим

Все рецепты