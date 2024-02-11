Существует большое количество рецептов творожных запеканок и его вариаций. Творожная запеканка с шоколадом – это просто шедевр, идеально подходящий к чаю, или теплому молоку.

Рецептом шоколадно-творожной запеканки поделилась фудблогер с ником radostina_ksenia. Она также в Instagram показала, как приготовить десерт вишневой начинкой.

Ингредиенты для творожной части

Творог – 350-400 гр

Сахар – 50 гр

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Ванильный сахар – 10 гр

Яйца – 2 шт

Ингредиенты для шоколадной части

Сливочное масло – 120 гр

Черный шоколад – 130 гр

Яйца – 4 шт

Сахар – 80-100 гр

Мука – 150 гр

Разрыхлитель – 1 ч.л.

Способ приготовления

1. Если творог слишком зернистый, протираем его через сито.

2. Добавляем все ингредиенты для творожной начинки, тщательно перемешиваем и отправляем в холодильник.

3. Шоколад растапливаем на водяной бане.

4. Добавляем сливочное масло и даем остыть до комнатной температуры.

5. Добавляем яйца, сахар и соль, тщательно перемешиваем.

6. Добавляем смешанную с разрыхлителем муку.

7. 100 грамм вишни без косточек обваливаем в кукурузном крахмале или муке (можно использовать замороженные ягоды).

8. Форму для выпечки застилаем пергаментом и смазываем его сливочным маслом.

9. Выкладываем ½ часть шоколадного теста.

10. На тесто выкладываем всю творожную начинку а также вишни.

11. Выкладываем остатки шоколадного теста.

12. Разогреваем духовку до 180 градусов и выпекаем в течение 35-40 минут.

13. Можно подавать со сметаной.

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