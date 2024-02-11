Шоколадно-творожная запеканка к чаю: как приготовить вкусный десерт

Эрика Ильина
FoodOboz
2 минуты
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Шоколадно-творожная запеканка к чаю: как приготовить вкусный десерт

Существует большое количество рецептов творожных запеканок и его вариаций. Творожная запеканка с шоколадом – это просто шедевр, идеально подходящий к чаю, или теплому молоку.

Рецептом шоколадно-творожной запеканки поделилась фудблогер с ником radostina_ksenia. Она также в Instagram показала, как приготовить десерт вишневой начинкой.

Шоколадно-творожная запеканка к чаю: как приготовить вкусный десерт

Ингредиенты для творожной части

  • Творог – 350-400 гр
  • Сахар – 50 гр
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  • Ванильный сахар – 10 гр
  • Яйца – 2 шт

Ингредиенты для шоколадной части

  • Сливочное масло – 120 гр
  • Черный шоколад – 130 гр
  • Яйца – 4 шт
  • Сахар – 80-100 гр
  • Мука – 150 гр
  • Разрыхлитель – 1 ч.л.

Способ приготовления

1. Если творог слишком зернистый, протираем его через сито.

2. Добавляем все ингредиенты для творожной начинки, тщательно перемешиваем и отправляем в холодильник.

Шоколадно-творожная запеканка к чаю: как приготовить вкусный десерт

3. Шоколад растапливаем на водяной бане.

4. Добавляем сливочное масло и даем остыть до комнатной температуры.

Шоколадно-творожная запеканка к чаю: как приготовить вкусный десерт

5. Добавляем яйца, сахар и соль, тщательно перемешиваем.

6. Добавляем смешанную с разрыхлителем муку.

7. 100 грамм вишни без косточек обваливаем в кукурузном крахмале или муке (можно использовать замороженные ягоды).

8. Форму для выпечки застилаем пергаментом и смазываем его сливочным маслом.

9. Выкладываем ½ часть шоколадного теста.

Шоколадно-творожная запеканка к чаю: как приготовить вкусный десерт

10. На тесто выкладываем всю творожную начинку а также вишни.

Шоколадно-творожная запеканка к чаю: как приготовить вкусный десерт

11. Выкладываем остатки шоколадного теста.

12. Разогреваем духовку до 180 градусов и выпекаем в течение 35-40 минут.

Шоколадно-творожная запеканка к чаю: как приготовить вкусный десерт

13. Можно подавать со сметаной.

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