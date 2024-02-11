Шоколадно-творожная запеканка к чаю: как приготовить вкусный десерт
Существует большое количество рецептов творожных запеканок и его вариаций. Творожная запеканка с шоколадом – это просто шедевр, идеально подходящий к чаю, или теплому молоку.
Рецептом шоколадно-творожной запеканки поделилась фудблогер с ником radostina_ksenia. Она также в Instagram показала, как приготовить десерт вишневой начинкой.
Ингредиенты для творожной части
- Творог – 350-400 гр
- Сахар – 50 гр
- Ванильный сахар – 10 гр
- Яйца – 2 шт
Ингредиенты для шоколадной части
- Сливочное масло – 120 гр
- Черный шоколад – 130 гр
- Яйца – 4 шт
- Сахар – 80-100 гр
- Мука – 150 гр
- Разрыхлитель – 1 ч.л.
Способ приготовления
1. Если творог слишком зернистый, протираем его через сито.
2. Добавляем все ингредиенты для творожной начинки, тщательно перемешиваем и отправляем в холодильник.
3. Шоколад растапливаем на водяной бане.
4. Добавляем сливочное масло и даем остыть до комнатной температуры.
5. Добавляем яйца, сахар и соль, тщательно перемешиваем.
6. Добавляем смешанную с разрыхлителем муку.
7. 100 грамм вишни без косточек обваливаем в кукурузном крахмале или муке (можно использовать замороженные ягоды).
8. Форму для выпечки застилаем пергаментом и смазываем его сливочным маслом.
9. Выкладываем ½ часть шоколадного теста.
10. На тесто выкладываем всю творожную начинку а также вишни.
11. Выкладываем остатки шоколадного теста.
12. Разогреваем духовку до 180 градусов и выпекаем в течение 35-40 минут.
13. Можно подавать со сметаной.
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