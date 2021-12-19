Как приготовить знаменитое американское пирожное вупи-пай: десерт родом из детства

Легендарное американское печенье вупи-пай существует уже почти целый век. За это время оно успело заполонить сердца сладкоежек во всем мире. Еще с детства невозможно забыть о дуэте шоколадного бисквита со сливочным кремом – невероятное сочетание вкусов.

Рецептом пирожных вупи-пай поделилась кондитер rimma_dessert_. Опубликовано в Instagram.

Ингредиенты:

масло сливочное – 80 г

сахар – 100 г

молоко – 100 мл

яйца – 1 шт

мука – 140 г

разрыхлитель – 5 г

какао – 20 г

Для крема:

сливочный сыр – 220 г

сахарная пудра – 30 г

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Способ приготовления:

1. Взбить масло с сахаром.

2. Добавить яйцо, продолжая взбивать.

3. Отдельно соединить сухие ингредиенты и просеять через сито.

4. Добавить одну часть в тесто, затем молоко, после чего оставшиеся сухие ингредиенты.

5. С помощью кондитерского мешка отсадить печенье. Выпекать при температуре 190 градусов 12 минут.

6. Тем временем приготовить крем. Для этого необходимо сбить нужные ингредиенты.

7. С помощью кондитерского мешка выложить крем на одну половинку печенья, после чего накрыть другой.

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