Как приготовить знаменитое американское пирожное вупи-пай: десерт родом из детства
Легендарное американское печенье вупи-пай существует уже почти целый век. За это время оно успело заполонить сердца сладкоежек во всем мире. Еще с детства невозможно забыть о дуэте шоколадного бисквита со сливочным кремом – невероятное сочетание вкусов.
Рецептом пирожных вупи-пай поделилась кондитер rimma_dessert_. Опубликовано в Instagram.
Ингредиенты:
масло сливочное – 80 г
сахар – 100 г
молоко – 100 мл
яйца – 1 шт
мука – 140 г
разрыхлитель – 5 г
какао – 20 г
Для крема:
сливочный сыр – 220 г
сахарная пудра – 30 г
Способ приготовления:
1. Взбить масло с сахаром.
2. Добавить яйцо, продолжая взбивать.
3. Отдельно соединить сухие ингредиенты и просеять через сито.
4. Добавить одну часть в тесто, затем молоко, после чего оставшиеся сухие ингредиенты.
5. С помощью кондитерского мешка отсадить печенье. Выпекать при температуре 190 градусов 12 минут.
6. Тем временем приготовить крем. Для этого необходимо сбить нужные ингредиенты.
7. С помощью кондитерского мешка выложить крем на одну половинку печенья, после чего накрыть другой.
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