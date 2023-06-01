Маринованные помидоры в банках – вкусная и сочная закуска на все случаи жизни. Идеально засоленные овощи – упругие и не трескаются. Для этого важно соблюдать пропорции и приготовить удачный маринад.

Редакция FoodOboz поделится с вами самым удачным рецептом маринованных помидоров на зиму, которые получаются сладкие, не трескаются и не взрываются.

Ингредиенты на 2-литровую банку:

помидоры

перец черный горошек – 10 шт

чеснок – 4 зубчика

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лист хрена – 1\2 шт

зонтик укропа – 1 шт

лавровые листья – 4 шт

петрушка – 2 веточки

Маринад:

вода – 1,5 л

сахар – 200 г

соль – 1 ст. л.

уксус – 1 ст. л.

Способ приготовления:

1. Сначала подготовить тару, ее нужно тщательно помыть с содой, после – простерилизовать удобным для вас способом. Крышку нужно проварить в кастрюле в течение 8-10 минут (лучше использовать те, что закручиваются сами).

2. Далее переходим к ингредиентам. Нужно помыть помидоры и всю необходимую зелень.

3. В банку выложить помидоры, листья хрена, зонтики укропа, петрушку, чеснок, перец и лавровые листья.

4. Заполнить банку кипятком, накрыть крышкой и оставить в таком виде на 20 минут.

5. Когда пройдет отведенное время, слить воду из банки в кастрюлю. Долить еще 1-2 стекла и поставить все на огонь. Добавить соль и сахар, довести до кипения и кипятить 5 минут.

6. Добавить уксус, перемешать и снять с огня. Полученным маринадом сразу наполнить банку.

7. Закрыть банку крышкой, перевернуть тару вверх дном, накрыть чем-нибудь теплым и оставить в таком виде до полного охлаждения. Можно хранить консервацию дома. Готово!

Ранее OBOZREVATEL сообщал, как заквасить помидоры под капроновую крышку.