Картофельный лежень: как приготовить дома аутентичное полесское блюдо

Эрика Ильина
FoodOboz
3 минуты
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Картофельный лежень: как приготовить дома аутентичное полесское блюдо

Картофельный ленивый лежень – аутентичное блюдо из Полесья, название которого говорит само за себя. Это очень сытное блюдо, которое следует готовить для очень изголодавшейся компании.

Как правильно приготовить картофельный лежень, рассказывается в YouTube-канале "Карпатские шкварки". Оказывается, для приготовления этого блюда понадобятся очень простые ингредиенты.

Ингредиенты

  • Мясо – 500 гр
  • Капуста квашеная – 300 гр
  • Яйцо – 2 шт
  • Картофель – 1200 гр
  • Лук – 1 шт
  • Смалец – 2 ст.л.
  • Масло сливочное – 50 гр
  • Соль
  • Перец

Способ приготовления

1. Разогреваем сковороду с двумя ложками смальца. Вместо него можно использовать растительное масло.

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Картофельный лежень: как приготовить дома аутентичное полесское блюдо

2. Любую часть свинины и лук прокручиваем на мясорубке, используя ситечко с большими отверстиями.

Картофельный лежень: как приготовить дома аутентичное полесское блюдо

3. Тщательно перемешиваем полученный фарш с измельченным луком до однородности.

Картофельный лежень: как приготовить дома аутентичное полесское блюдо

4. Обжариваем фарш на сковороде практически до готовности.

Картофельный лежень: как приготовить дома аутентичное полесское блюдо

5. Картофель очищаем, нарезаем большими кубиками и отвариваем в подсоленной воде до полной готовности.

6 . Добавляем в фарш квашеную капусту и тушим на маленьком огне до полной готовности, а затем до испарения всей жидкости. Если этого не сделать, лежень будет распадаться.

Картофельный лежень: как приготовить дома аутентичное полесское блюдо

7. Из готового картофеля сливаем воду, добавляем сливочное масло и пестиком делаем пюре без комочков. Отставляем для охлаждения.

Картофельный лежень: как приготовить дома аутентичное полесское блюдо

8. К теплому пюре добавляем два яйца и мнем пестиком.

Картофельный лежень: как приготовить дома аутентичное полесское блюдо

9. Форму для запекания прямоугольной формы застилаем пергаментом, смазываем маслом, смальцем или растительным маслом.

10. Картофельное пюре выкладываем в форму и разравниваем по всей поверхности.

Картофельный лежень: как приготовить дома аутентичное полесское блюдо

11. Выкладываем начинку на картофель и хорошо прижимаем.

12. Выкладываем остатки картофельного пюре на начинку и закрываем ею лежень, равномерно разравнивая.

Картофельный лежень: как приготовить дома аутентичное полесское блюдо

13. Украшаем поверхность лежня вилкой и отправляем в духовку на 30 минут при темрературе 180 градусах.

Картофельный лежень: как приготовить дома аутентичное полесское блюдо

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