Картофельный лежень: как приготовить дома аутентичное полесское блюдо
Картофельный ленивый лежень – аутентичное блюдо из Полесья, название которого говорит само за себя. Это очень сытное блюдо, которое следует готовить для очень изголодавшейся компании.
Как правильно приготовить картофельный лежень, рассказывается в YouTube-канале "Карпатские шкварки". Оказывается, для приготовления этого блюда понадобятся очень простые ингредиенты.
Ингредиенты
- Мясо – 500 гр
- Капуста квашеная – 300 гр
- Яйцо – 2 шт
- Картофель – 1200 гр
- Лук – 1 шт
- Смалец – 2 ст.л.
- Масло сливочное – 50 гр
- Соль
- Перец
Способ приготовления
1. Разогреваем сковороду с двумя ложками смальца. Вместо него можно использовать растительное масло.
2. Любую часть свинины и лук прокручиваем на мясорубке, используя ситечко с большими отверстиями.
3. Тщательно перемешиваем полученный фарш с измельченным луком до однородности.
4. Обжариваем фарш на сковороде практически до готовности.
5. Картофель очищаем, нарезаем большими кубиками и отвариваем в подсоленной воде до полной готовности.
6 . Добавляем в фарш квашеную капусту и тушим на маленьком огне до полной готовности, а затем до испарения всей жидкости. Если этого не сделать, лежень будет распадаться.
7. Из готового картофеля сливаем воду, добавляем сливочное масло и пестиком делаем пюре без комочков. Отставляем для охлаждения.
8. К теплому пюре добавляем два яйца и мнем пестиком.
9. Форму для запекания прямоугольной формы застилаем пергаментом, смазываем маслом, смальцем или растительным маслом.
10. Картофельное пюре выкладываем в форму и разравниваем по всей поверхности.
11. Выкладываем начинку на картофель и хорошо прижимаем.
12. Выкладываем остатки картофельного пюре на начинку и закрываем ею лежень, равномерно разравнивая.
13. Украшаем поверхность лежня вилкой и отправляем в духовку на 30 минут при темрературе 180 градусах.
Также на OBOZ.UA можно найти рецепты других блюд из картофеля: