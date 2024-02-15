Картофельный ленивый лежень – аутентичное блюдо из Полесья, название которого говорит само за себя. Это очень сытное блюдо, которое следует готовить для очень изголодавшейся компании.

Как правильно приготовить картофельный лежень, рассказывается в YouTube-канале "Карпатские шкварки". Оказывается, для приготовления этого блюда понадобятся очень простые ингредиенты.

Ингредиенты

Мясо – 500 гр

Капуста квашеная – 300 гр

Яйцо – 2 шт

Картофель – 1200 гр

Лук – 1 шт

Смалец – 2 ст.л.

Масло сливочное – 50 гр

Соль

Перец

Способ приготовления

1. Разогреваем сковороду с двумя ложками смальца. Вместо него можно использовать растительное масло.

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2. Любую часть свинины и лук прокручиваем на мясорубке, используя ситечко с большими отверстиями.

3. Тщательно перемешиваем полученный фарш с измельченным луком до однородности.

4. Обжариваем фарш на сковороде практически до готовности.

5. Картофель очищаем, нарезаем большими кубиками и отвариваем в подсоленной воде до полной готовности.

6 . Добавляем в фарш квашеную капусту и тушим на маленьком огне до полной готовности, а затем до испарения всей жидкости. Если этого не сделать, лежень будет распадаться.

7. Из готового картофеля сливаем воду, добавляем сливочное масло и пестиком делаем пюре без комочков. Отставляем для охлаждения.

8. К теплому пюре добавляем два яйца и мнем пестиком.

9. Форму для запекания прямоугольной формы застилаем пергаментом, смазываем маслом, смальцем или растительным маслом.

10. Картофельное пюре выкладываем в форму и разравниваем по всей поверхности.

11. Выкладываем начинку на картофель и хорошо прижимаем.

12. Выкладываем остатки картофельного пюре на начинку и закрываем ею лежень, равномерно разравнивая.

13. Украшаем поверхность лежня вилкой и отправляем в духовку на 30 минут при темрературе 180 градусах.

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