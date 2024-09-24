Еще несколько лет назад курица в кисло-сладком соусе считалась сверхсложным блюдом, которое способны приготовить только профессионалы. Но с каждым годом, китайская кухня входила в нашу культуру все больше, и люди посмотрели совсем другим взглядом на технологию ее приготовления.

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Так, например, звездный шеф-повар Джейми Оливер заявляет, что нет ничего сложного в приготовлении курицы в кисло-сладком соусе. Как просто ее приготовить и не тратить много времени, он рассказал The Sun.

Ингредиенты

Ананасы в вс – 1 банка

Персики в вс – 1 банка

Соевый соус – 1 ст.л.

Рыбный соус – 1 ст.л.

Мука кукурузная – 2 ч.л.

Куриная грудка – 2 шт

Китайские специи

Лайм – 1 шт

Чеснок – 2 зуб

Спаржа – 350 гр

Брокколи – 100 гр

Лук – 1 шт

Чили – 2 шт

Болгарский перец красный – 1 шт.

Болгарский перец желтый – 1 шт.

Имбирь – 7 см

Арахисовое масло

Кукуруза – 100 гр

Жидкий мед – 1 ч.л.

Свежий кориандр – 15 гр

Способ приготовления

1.Слейте сок из консервированных фруктов в миску, добавьте соевый и рыбный соусы. Добавьте кукурузную муку и перемешайте до растворения комочков.

2. Нарежьте ананас и персики небольшими кусочками и отложите.

3. Снимите шкурку с куриных комков и выложите на холодную сковородку. Включите нагрев и жарьте, пока не растопится жир, и они не станут хрустящими.

4. Выложите шкурку на тарелку, добавьте соль и китайские специи.

5. Нарежьте кусочками по 3 см и уложите их в миску. Добавьте одну чайную ложку китайских специй, щепотку соли, одну чайную ложку кукурузной муки и половину сока лайма. Добавьте один зубчик очищенного и мелко нарезанного чеснока и перемешайте все вместе.

6. Спаржу и брокколи нарезаем большими кусками. Лук нарезаем сначала на четвертинки, а затем разделяем на лепестки. Перец чили и 1 зубчик чеснока мелко нарезаем.

7. Очистите перец от косточек и мелко нашинкуйте, затем очистите имбирь и смешайте в овощами.

8. Готовьте курицу на сковороде на сильном огне примерно пять-шесть минут, переворачивая до золотистого цвета.

9. Разогрейте вок на большом огне обжарьте перец и лук около 5 минут.

10. Добавьте одну столовую ложку масла, затем персики, ананас, имбирь, чеснок, большую часть чили, кукурузу, спаржу и брокколи. Помешивая, обжарьте все овощи около трех минут и добавьте соевый соус, убедившись, что овощи остаются почти сырыми. Если соус сильно загустел, добавьте немного кипятка.

11. К курице добавьте мед, хорошо перемешайте и готовьте на сильном огне, пока он не станет карамелизированным.

12. Извлеките овощи и выложите сверху курицу.

13. Измельчите хрустящую куриную корочку и присыпьте ею блюдо вместе с зеленью кориандра с перцем чили.

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