Спаржа – это один из любимых продуктов среди людей, которые следят за своим здоровьем и фигурой. Однако, спаржа не сохраняется слишком долго, поэтому часто ее приходится либо готовить сразу после приобретения, либо выбрасывать ставшую уже непригодной для употребления.

Но, если следовать советам известной писательницы и шеф-повара Мари Стюарт, сроки хранения спаржи могут быть продлены до 10 дней, пишет Mirror. Она рассказала лайфхак, который будет полезен всем любителям спаржи.

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Для начала, говорит Стюарт, необходимо приобрести свежий пучок спаржи из всех имеющихся. Свежая спаржа отличается ровной осанкой, гладкой кожурой и неиспорченными кончиками. Первое, что нужно сделать после приобретения свежей спаржи, это снять с пучка все скрепляющие его резинки и ленты.

Далее копья спаржи следует завернуть во влажное полотенце или салфетку и положить в холодильник в отделение для овощей. Чтобы продлить срок хранения спаржи в свежем состоянии до 10 дней, лучше хранить ее вместе с пучком зелени. Важно, чтобы копья спаржи не находиться вплотную друг от друга, поэтому их можно просто переложить зеленью.

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