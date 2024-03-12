Бисквитные коржи – это основа для многих популярных десертов. И далеко не всегда тесто выходит удачным. Вот опадает и плохо просачивается. Все потому, что вы не знаете о ряде важных нюансов приготовления.

Секреты приготовления удачного бисквита опубликованы на странице фудблогера Надежды Оранской (nadia.oranska) в Instagram. Всё очень просто.

Правила приготовления удачного бисквита:

1. Все ингредиенты должны быть одинаковой температуры: яйца, молоко, масло или растительное масло.

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2. Выпекать бисквит нужно только в предварительно разогретой духовке (выпекать при температуре 170-180 градусов).

3. Первые 10-15 мин нельзя открывать духовку и передвигать форму.

4. Бисквит охладить в форме на решетке – только так он не опадет).

5. Лучше всего дно формы застелить пергаментом или смазать маслом и присыпать мукой (не стенки формы).

6. Бисквит не будет крошиться, если после охлаждения свернуть в пленку и отправить в холодильник на несколько часов.

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