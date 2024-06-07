Клубника, черника и малина – самые популярные ягоды, которые каждое лето появляются на наших столах. Они богаты витаминами и другими полезными элементами, но также имеют и большой недостаток, ведь через несколько дней могут покрыться плесенью, или и вовсе испортиться.

Блогер Даниэль Браун точно знает, как не допустить быстрой порчи ягод. В TikTok она продемонстрировала метод, благодаря которому клубника и другие летние сокровища останутся свежими на длительное время.

Для начала нужно взять сито и миску, которая по объему будет несколько больше. В миске разводим 8 стаканов воды и 1 стакан белого уксуса и 1 столовую ложку пищевой соды. Размешиваем до растворения соды.

Укладываем ягоды в сито и помещаем в миску с раствором уксуса и соды. Тщательно промываем. Таким образом, мы избавляемся от плесени, которая уже может присутствовать на ягодах, а также уничтожаем бактерии, которые провоцируют ее распространение.

После завершения промывки нужно извлечь сито из раствора и тщательно просушить ягоды. В результате срок их хранения будет значительно увеличен.

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