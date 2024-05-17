Сливочное масло – один из основных продуктов для приготовления вкусных блюд. Оно продается в больших упаковках, которые обычно сразу не используются полностью. Поэтому очень важно уметь правильно хранить масло во избежание лишних пищевых отходов.

Существует много советов, как правильно хранить масло, пишет Mirror. Все они полезны и действенны, и для того, чтобы этот продукт не портился, их следует соблюдать.

Сохранять сливочное масло можно в течение нескольких месяцев на полке холодильника при температуре 4 градуса. На дверце хранить не следует, ведь температура в этой части холодильника не стабильна.

Видео дня

Также масло можно хранить в морозильной камере, а в холодильнике держать только небольшую часть, чтобы было удобно пользоваться. Таким образом срок хранения масла станет еще длиннее.

Но, если вы любите использовать только мягкое масло, его можно держать и в обычном шкафу. Но тогда нужно позаботиться о том, чтобы насекомые не имели к нему доступа. Для этого рекомендуется просто накрыть масло крышкой или завернуть в вощаную бумагу.

Также на OBOZ.UA есть много других полезных советов: