Сыр – любимый продукт миллионов людей по всему миру. Действительно качественный сыр не может стоить дешево, поэтому становится очень грустно в моменты, когда хочется насладиться его вкусом, а оказывается, что сыр испортился.

Чтобы этого не происходило, нужно знать лайфхаки, благодаря которым можно существенно продлить срок хранения сыра. Именно ими из Mirror поделилась Брайони Мэй-Уильямс, большая британская звезда и ведущая Bake Off.

По словам звезды, для продления срока хранения сыра достаточно просто смочить кусок кухонного бумажного полотенца в белом уксусе и положить его рядом с сыром. Благодаря кислотным свойствам уксуса удастся избавиться около 82% видов плесени, так часто появляется на сыре. И не нужно волноваться, что кусок сыра впитает запах и привкус уксуса. Этого, по словам эксперта, точно не произойдет. Но срок его хранения можно будет продлить до 6 недель.

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А вот для предотвращения "потоотделения" сыра в его упаковку следует положить рафинированный сахар. Таким образом, на сыре никогда не появится лишняя волока, которая, кстати, часто провоцирует образование плесени.

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