Погода стала по-настоящему весенней. Поэтому именно сейчас самое лучшее время для жарки шашлыка всей семьей на природе. Но очень важно выбрать правильное мясо, чтобы блюдо было действительно вкусным.

Редакция FoodOboz расскажет, какое мясо не подходит для шашлыка. Речь идет именно о свинине, ведь именно из нее чаще готовят блюдо.

Какое мясо нельзя использовать для шашлыка

лопатка

голень задняя нога

грудинка

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Из такого мяса выходит достаточно сухой шашлык. Оно лучше всего подходит для тушения или отваривания, запекания. Для барбекю на природе лучше выбрать другую часть.

Какое мясо подходит для шашлыка

На мясе для шашлыка (именно свинине) должно быть достаточно жира, чтобы блюдо не получилось сухим. Это может быть:

лопатка

корейка

шея

окорок

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