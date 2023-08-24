Мясной фарш – продукт, который должен быть в каждом холодильнике, ведь из него можно приготовить вкусные котлеты, начинку для блинов и пирогов. Но, очень важно знать, как и сколько можно хранить фарш в холодильнике, чтобы он не испортился.

Редакция FoodOboz делится полезными советами, как и сколько можно хранить готовый мясной фарш с луком и яйцами в холодильнике, чтобы он не испортился.

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Фарш из свинины и говядины

Свежий сырой фарш из говядины или свинины может продержаться в холодильнике при температуре до +6 градусов 12 часов, в морозилке при -18 градусах – 3 месяца.

Говяжий и свиной фарш можно держать при плюсовой температуре не дольше 1-2 часов.

Фарш с луком

Такой фарш можно хранить в холодильнике 6-8 часов, а в морозилке не более 2 дней. Причина связана именно с луком, ведь именно он ухудшает вкусовые качества продукта при длительном хранении. Кулинары советуют готовить блюда из такого фарша как можно быстрее.

Фарш с яйцом

Такой фарш можно хранить в холодильнике не больше 3-4 часов, а в холодильнике всего 3-4 дня. Ведь яйцо делает полуфабрикат водянистым и в нем очень быстро развиваются бактерии.

Вареный фарш

Вареный фарш можно хранить в холодильнике 12-15 часов. В морозильной камере хранить такой продукт нежелательно, он потеряет полезные свойства и даже станет невкусным.

Жареный фарш и блюда из него

свежий жареный фарш – 3-5 дней при температуре 1-5 градусов.

котлеты – 1-3 суток при аналогичных температурных условиях.

замороженный жареный – до недели при температуре 0-6 градусов.

Рыбный фарш

Фарш из любой рыбы можно хранить в холодильнике не дольше 6 часов. Именно рыбный фарш не рекомендуют замораживать, ведь после разморозки он станет водянистым. Но, если же все же его заморозили, то хранить нужно не дольше 1,5-2 месяца!

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