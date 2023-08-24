Мясной, рыбный, жареный и варенный фарш: сколько дней можно хранить в холодильнике, чтобы он был безопасным
Мясной фарш – продукт, который должен быть в каждом холодильнике, ведь из него можно приготовить вкусные котлеты, начинку для блинов и пирогов. Но, очень важно знать, как и сколько можно хранить фарш в холодильнике, чтобы он не испортился.
Редакция FoodOboz делится полезными советами, как и сколько можно хранить готовый мясной фарш с луком и яйцами в холодильнике, чтобы он не испортился.
Фарш из свинины и говядины
Свежий сырой фарш из говядины или свинины может продержаться в холодильнике при температуре до +6 градусов 12 часов, в морозилке при -18 градусах – 3 месяца.
Говяжий и свиной фарш можно держать при плюсовой температуре не дольше 1-2 часов.
Фарш с луком
Такой фарш можно хранить в холодильнике 6-8 часов, а в морозилке не более 2 дней. Причина связана именно с луком, ведь именно он ухудшает вкусовые качества продукта при длительном хранении. Кулинары советуют готовить блюда из такого фарша как можно быстрее.
Фарш с яйцом
Такой фарш можно хранить в холодильнике не больше 3-4 часов, а в холодильнике всего 3-4 дня. Ведь яйцо делает полуфабрикат водянистым и в нем очень быстро развиваются бактерии.
Вареный фарш
Вареный фарш можно хранить в холодильнике 12-15 часов. В морозильной камере хранить такой продукт нежелательно, он потеряет полезные свойства и даже станет невкусным.
Жареный фарш и блюда из него
свежий жареный фарш – 3-5 дней при температуре 1-5 градусов.
котлеты – 1-3 суток при аналогичных температурных условиях.
замороженный жареный – до недели при температуре 0-6 градусов.
Рыбный фарш
Фарш из любой рыбы можно хранить в холодильнике не дольше 6 часов. Именно рыбный фарш не рекомендуют замораживать, ведь после разморозки он станет водянистым. Но, если же все же его заморозили, то хранить нужно не дольше 1,5-2 месяца!
Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами: