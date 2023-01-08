Спустя время после консервирования банки с огурцами могут взрываться. В результате – потраченное время, испорченные продукты и посуда. В такой ситуации есть несколько причин.

Поэтому редакция FoodOboz поможет в них разобраться и устранить проблему.

Самое первое, из-за чего взрываются банки с огурцами – это микробы.

В их возникновении есть несколько причин:

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плохо простерилизованная банка

плохо простерилизованная крышка

плохо вымытые овощи или даже специи.

Что сделать с огурцами перед консервированием, чтобы они не взорвались.

1. Огурцы нужно залить холодной водой и оставить в холодильнике на ночь.

2. Важно тщательно осмотреть овощи на предмет повреждений или даже царапин. Испорченные огурцы лучше не использовать.

Соблюдение пропорций добавления соли

Нарушение пропорций также может привести к взрыву. В летнее время, а также до момента открытия банки с огурцами, нужно хранить их в прохладном месте. Подвал, погреб, холодный гараж или холодильник – отлично подойдут для этого.

Чтобы банка с огурцами точно не взорвалась, добавьте в нее любой другой овощ.

На какой день могут взорваться банки с огурцами?

Банки с огурцами могут взорваться уже и на следующий день после консервирования. Однако оптимальный период размножения бактерий составляет от 5 до 7 дней. Если ваши банки простояли подольше, есть шанс, что вы все сделали верно.

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