Почему взрываются банки с огурцами и как это предотвратить: простые советы
Спустя время после консервирования банки с огурцами могут взрываться. В результате – потраченное время, испорченные продукты и посуда. В такой ситуации есть несколько причин.
Поэтому редакция FoodOboz поможет в них разобраться и устранить проблему.
Самое первое, из-за чего взрываются банки с огурцами – это микробы.
В их возникновении есть несколько причин:
- плохо простерилизованная банка
- плохо простерилизованная крышка
- плохо вымытые овощи или даже специи.
Что сделать с огурцами перед консервированием, чтобы они не взорвались.
1. Огурцы нужно залить холодной водой и оставить в холодильнике на ночь.
2. Важно тщательно осмотреть овощи на предмет повреждений или даже царапин. Испорченные огурцы лучше не использовать.
Соблюдение пропорций добавления соли
Нарушение пропорций также может привести к взрыву. В летнее время, а также до момента открытия банки с огурцами, нужно хранить их в прохладном месте. Подвал, погреб, холодный гараж или холодильник – отлично подойдут для этого.
Чтобы банка с огурцами точно не взорвалась, добавьте в нее любой другой овощ.
На какой день могут взорваться банки с огурцами?
Банки с огурцами могут взорваться уже и на следующий день после консервирования. Однако оптимальный период размножения бактерий составляет от 5 до 7 дней. Если ваши банки простояли подольше, есть шанс, что вы все сделали верно.
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