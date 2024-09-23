Картофель – это один из самых популярных видов овощей не только в Украине, но и в большинстве стран мира. Из него готовят огромное количество основных блюд, супов и гарниров. Он не только вкусен, но довольно бюджетен, что обеспечивает его незаурядную популярность.

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Прежде чем перейти к приготовлению большинства блюд из картофеля, его нужно почистить. Именно этот процесс занимает самое большое количество времени. Но, работа пойдет гораздо быстрее, если знать действенный лайфхак, которым в TikTok поделилась блоггер с ником kkamp.

На видео блоггерша, вместо того, чтобы взять в руки картофель и воспользоваться овощечисткой, решила добавить еще одну кухонную утварь, которой оказалась обычная вилка. Она наколола картошку на вилку с ее узкой стороны.

Держа вилку с картофелем в одной руке, в другой блоггер взяла овощечистку и начала чистить ее как обычно. Благодаря такому простому методу, ваши руки всегда будут оставаться чистыми, а картофель избавится от шелухи гораздо быстрее, чем бы это происходило любым другим методом.

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