Ленивый сырный пирог из лаваша: готовится элементарно
Если вы хотите приготовить вкусное и сытное блюдо для завтрака и перекуса, идеальным вариантом будут блюда из сыра, творога, лаваша.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной запеканки из лаваша с кисломолочным сыром и моцареллой.
Ингредиенты:
- 1 упаковка тонкого лаваша(2 шт. внутри)
- 4 яйца
- 300 мл молока
- 1/3 ч.л. соли
- 200 г кисломолочного творога
- по 100 г: моцареллы, сыра и брынзы/фелаты
- + 100 г моцареллы для присыпки сверху
- кусочек масла
Способ приготовления:
1. Взбейте яйца.
2. Лаваш обмокните в яичной массе, выложите в форму, сверху сырную начинку.
3. Сверху выложите лаваш и запекайте при 180 градусах 35-40 минут до румяности сверху.
После выпечки обязательно смазываем маслом и накройте фольгой, чтобы не образовалась твердая корочка!
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