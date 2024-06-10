Ленивый сырный пирог из лаваша: готовится элементарно

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
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Ленивый сырный пирог из лаваша: готовится элементарно

Если вы хотите приготовить вкусное и сытное блюдо для завтрака и перекуса, идеальным вариантом будут блюда из сыра, творога, лаваша. 

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной запеканки из лаваша с кисломолочным сыром и моцареллой.

Рецепт блюда

Ингредиенты:

  • 1 упаковка тонкого лаваша(2 шт. внутри)
  • 4 яйца
  • 300 мл молока
  • 1/3 ч.л. соли
  • 200 г кисломолочного творога
  • по 100 г: моцареллы, сыра и брынзы/фелаты
  • + 100 г моцареллы для присыпки сверху
  • кусочек масла

Способ приготовления:

1. Взбейте яйца.

Яичная смесь

2. Лаваш обмокните в яичной массе, выложите в форму, сверху сырную начинку.

Приготовление блюда

3. Сверху выложите лаваш и запекайте при 180 градусах 35-40 минут до румяности сверху.

Сырная начинка

После выпечки обязательно смазываем маслом и накройте фольгой, чтобы не образовалась твердая корочка!

Готовое блюдо

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