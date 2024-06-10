Если вы хотите приготовить вкусное и сытное блюдо для завтрака и перекуса, идеальным вариантом будут блюда из сыра, творога, лаваша.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной запеканки из лаваша с кисломолочным сыром и моцареллой.

Ингредиенты:

1 упаковка тонкого лаваша(2 шт. внутри)

4 яйца

300 мл молока

1/3 ч.л. соли

200 г кисломолочного творога

по 100 г: моцареллы, сыра и брынзы/фелаты

+ 100 г моцареллы для присыпки сверху

кусочек масла

Способ приготовления:

1. Взбейте яйца.

2. Лаваш обмокните в яичной массе, выложите в форму, сверху сырную начинку.

3. Сверху выложите лаваш и запекайте при 180 градусах 35-40 минут до румяности сверху.

После выпечки обязательно смазываем маслом и накройте фольгой, чтобы не образовалась твердая корочка!

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