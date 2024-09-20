За последние несколько лет кофе в дрипах стал настоящим трендом. Это очень удобно, потому что всегда можно взять с собой пакетик и, не тратя много времени, выпить действительно вкусный и качественный напиток где угодно. Самым крупным производителем такого кофе в Украине стала компания IDEALIST COFEE CO. Кроме дрип-формата они специализируются также на производстве зернового и молотого кофе, который можно приобрести во многих магазинах Украины, отведать в ресторанах и даже в поездах "Укрзалізниці" .

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Редакция FoodOboz посетила производство IDEALIST COFEE CO и узнала все тонкости, благодаря которым компания достигла совершенного вкуса своего продукта и пользуется популярностью среди потребителей на отечественном и мировом рынках. Нам удалось пообщаться с главным обжарщиком кофе бренда Владимиром Ефремовым, а также чемпионом Украины и бронзовым победителем международных соревнований по сварке кофе в джезве Иваном Белоусовым.

Контроль каждого процесса – залог качества и идеального вкуса

В этом году компании IDEALIST COFEE CO исполнилось пять лет. За это время команде удалось стать мощным производителем, который начинает тренды и культуру потребления кофе в Украине, а также представляет отечественное производство на мировой арене. Все это благодаря детальному контролю каждого процесса, мощному оборудованию и пониманию потребностей потребителей.

В чем особенность хранения кофе IDEALIST COFEE CO.

Владимир Ефремов отмечает, что в основе большинства блендов используется именно кофе из Бразилии – он имеет хорошее шелковистое тело и приятные ореховые ноты. Но какого сорта бы не были зеленые зерна – их нужно хранить таким образом, чтобы процент влажности варьировался от 9-12 %. Именно такого показателя придерживается IDEALIST . "Благодаря этому и сохраняются все вкусы. Если зеленый кофе пересыхает и неправильно сохраняется – теряется весь аромат и вкус. Зерно становится как бумага" – говорит эксперт.

Тонкости обжарки

Правильная обжарка – это один из ключевых процессов изготовления качественного кофе. И у IDEALIST этот механизм продуман до мельчайших деталей. Весь процесс обжарки на специальном ростере отображается на компьютере, что позволяет контролировать каждый этап и интенсивность жарки. Владимир добавляет: "Если большинство производителей пытаются как-то ускорить этот процесс – у нас это так не работает". Уже обжаренный кофе тщательно отфильтровывается с помощью специального механизма, поэтому в конечном итоге мы получаем абсолютно качественное зерно без повреждений и разнообразных лишних элементов. "Многие люди думают, что кофе – это какая-то магия. На самом деле кофе – это физика и химия. Когда приходит это понимание, действительно можно раскрыть продукт на максимум и показывать, насколько он вкусный и качествененый". Таким образом, с помощью специальных приборов, компания контролирует все показатели для улучшения качества своего продукта.

Вкус кофе от IDEALIST COFEE CO – это стопроцентное соответствие вашим потребностям

"Наш кофе – это 100% арабика, которая имеет много разновидностей: Колумбия, Эфиопия, Гватемала, Коста-Рика и Кения. Между собой они отличаются способом обработки и страной происхождения" – рассказывает Иван Белоусов. Арабика отличается своей выраженной кислинкой и значительно выигрышнее своей рабусты своей мягкостью, благодаря оптимальным условиям выращивания.

В зависимости от того, где кофе был выращен, распознается и его потенциал. Это могут быть ореховые, фруктовые или ягодные ноты – выбор зависит только от ваших вкусовых предпочтений. Есть альтернатива и для тех, кто не может пить напиток в чистом виде – кофе без кофеина. IDEALIST настраивает даже минерализацию под воду, которой пользуется потребитель. Это позволяет получить стопроцентное соответствие потребностям гостей и достичь идеального вкуса при любых условиях.

Советы от эксперта, как правильно выбирать и заваривать кофе

Иван рассказывает, что при выборе кофе следует обратить особое внимание на способ обжарки. Например, если вы возьмете кофе, который обжарен специально под эспрессо и будете использовать его для домашнего заваривания в фильтре – кофе перезаварится и будет горьким. Оптимальная температура, которой нужно заваривать кофе – это 96 градусов. Если она будет выше – напиток получится переэстрагированным. Поэтому после того, как вода закипит, нужно подождать 1-2 минуты, а только после этого заливать.

Когда вы выбираете турку домой, обращайте внимание на то, чтобы она напоминала форму песочных часов. Бывают такие турки, которые очень сужены сверху – это не совсем правильно, потому что с узкой горловиной пена поднимается неравномерно, задерживается, и у вас получится смесь – снизу будет перезаварен кофе, а сверху недозаварен. На конечный вкус это очень плохо влияет.

Объем нужно выбирать по следующей схеме – одна турка под одну чашку. Почему так. Иван объясняет: "Бывает иногда, что приносят баняк, и вы его начинаете разливать по чашкам. В результате – кофейная гуща неравномерно попадает в чашку. Такой кофе также не будет вкусным".

На вопрос "можно ли заливать кофе холодной водой?", Иван дает четкий ответ – да! Научно не доказано, что это может повлиять на вкус напитка. Главное – это использовать очищенную воду и дать готовому напитку настояться примерно 5 минут для насыщенности вкуса.

IDEALIST COFEE CO на мировой арене

"Мы очень долго работали над результатом, поехали во Львов. Заняли первое место в Украине. Уже после этого попали на мировую арену. Для самого конкурса мы выбрали традиционный метод заваривания кофе – в турке" – рассказывает Иван. Для подготовки компания учла множество разнообразных нюансов, заказала джезлы под левую руку, для того, чтобы одновременно приготовить два кофе и получить оценку не только за вкус, но и за мастерство исполнения.

"На самом чемпионате мы заняли 3 место – это в кофейном сообществе очень знаковое и показательное событие. Благодаря таким достижениям мы развиваем нашу культуру, привозим в Украину мировые тренды и становимся первыми в их внедрении. Надеемся, что так будет и дальше."

Миссия компании IDEALIST COFEE CO – развивать культуру потребления кофе в Украине

В 2010-2013 годах рынок составлял 60% растворимого кофе и 40% натурального. Именно IDEALIST COFEE CO подхватили тенденцию культуры потребления кофе в Украине, когда наша страна начала основывать европейские стандарты и выбирать действительно качественный продукт.

"По состоянию на сегодняшний день мы видим, что процент растворимого кофе падает, а натурального растет. Последние четыре года показывают, что люди больше покупают зерно. Для нас, как для производителя – это супер круто, потому что это значит, что люди дома имеют кофемолку и все девайсы для приготовления свежего и вкусного кофе" – рассказывают в IDEALIST.

Вместе с пристрастием к качественному зерну украинцам полюбились и кофейные дрипы, наибольшее количество которых производят в Японии. Поэтому IDEALIST использует именно японское оборудование для своего производства, составляющее примерно в 10-15 миллионов порций кофе в дрипах в год. Поэтому можно с уверенностью сказать, что поставленную миссию по развитию культуры потребления кофе в Украине бренд выполняет абсолютно точно.

Но в компании подчеркивают, что вместе с расширением масштабов очень важно не потерять качество, начиная от фасовки и заканчивая измерением кислорода в продукте, чтобы максимально увеличить срок годности кофе. Многие бренды сталкиваются с такой проблемой, что когда растут объемы производства – качество продукта снижается.

Где сейчас можно приобрести кофейные дрипы от IDEALIST

На сегодня компания производит 20 тонн жареного кофе в месяц. Затем он перемалывается и фасуется. Сейчас команда активно развивает прямую продажу продукта клиенту через сайт, поскольку таким образом можно оценивать запрос и активно общаться с потребителями, давать обратную связь, прорабатывать запросы клиента.

Кофе от IDEALIST также можно отведать в поездах "Укрзалізниці". Такая коллаборация успешно реализовалась, поэтому каждый может заказать дрип, горячую воду и самостоятельно заварить любимый кофе и насладиться им. Такой проект также способствует популяризации нашего кофе в мире. "Эстонцы, которые попробовали наш кофе в "Укрзалізниці", после этого написали нам и предложили сотрудничество, так им наш кофе понравился" – рассказывают в IDEALIST.

Также кофе от IDEALIST COFEE CO можно приобрести в таких крупных супермаркетах как: "Сильпо", "Новус", "Варус", "Метро" или попробовать в известных ресторанах страны.

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