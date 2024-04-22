Луковый суп: полюбят даже те, кто ненавидит этот овощ
Луковый суп пришел к нам из Франции, где раньше он считался блюдом бедняков. Но теперь его можно встретить в любом ресторане, где он преподносится как изысканное блюдо. И не зря, ведь луковый суп имеет непревзойденный вкус, который ни с чем не сравнить.
Рецептом приготовления лукового супа поделилась фудблогер с ником thefoodhub.by_ilona. В Instagram она рассказала, как приготовить суп так, чтобы он получился не хуже, чем в изысканном французском ресторане.
Ингредиенты
- Лук репчатый – 400 гр
- Лук шалот – 200 гр
- Сливочное масло – 80 гр
- Оливковое масло – 40 мл
- Мука – 2 ст.л.
- Соевый соус – 50 мл
- Белое сухое вино – 100 мл
- Куриный бульон – 550 мл
- Сыр пармезан – 60 гр
- Хорошо плавящийся сыр – 200 гр
- Тимьян – 2-3 веточки
- Соль
- Багет
- Чеснок – 1 зубчик
Способ приготовления
1.Лук нарезаем соломкой.
2. В кастрюле с толстым дном растапливаем сливочное и добавляем масло. Отправляем туда лук и обжариваем до карамелизации. Овощ можно считать готовым, когда он станет мягким и приобретет карамельный цвет.
3. Добавляем муку и хорошо перемешиваем.
4. Добавляем вино и продолжаем варить, помешивая.
5. Когда вино испарится, добавляем бульон, соевый соус и чабрец. Доводим до кипения.
6. Добавляем пармезан, хорошо перемешиваем и снимаем с огня.
7. Нарезаем багет, приправляем оливковым маслом и отправляем в разогретую до 200 градусов духовку на 5-7 минут. Натираем готовые кусочки чесноком.
8. Наливаем суп в жаростойкие тарелки сверху выкладываем сыр, далее багет и снова сыр.
9. Отправляем в разогретую до 180 градусов духовку примерно на 5 мин, чтобы расплавился сыр и образовалась корочка.
На OBOZ.UA можно ознакомиться и с другими рецептами супов: