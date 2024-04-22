Луковый суп пришел к нам из Франции, где раньше он считался блюдом бедняков. Но теперь его можно встретить в любом ресторане, где он преподносится как изысканное блюдо. И не зря, ведь луковый суп имеет непревзойденный вкус, который ни с чем не сравнить.

Рецептом приготовления лукового супа поделилась фудблогер с ником thefoodhub.by_ilona. В Instagram она рассказала, как приготовить суп так, чтобы он получился не хуже, чем в изысканном французском ресторане.

Ингредиенты

Лук репчатый – 400 гр

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Лук шалот – 200 гр

Сливочное масло – 80 гр

Оливковое масло – 40 мл

Мука – 2 ст.л.

Соевый соус – 50 мл

Белое сухое вино – 100 мл

Куриный бульон – 550 мл

Сыр пармезан – 60 гр

Хорошо плавящийся сыр – 200 гр

Тимьян – 2-3 веточки

Соль

Багет

Чеснок – 1 зубчик

Способ приготовления

1.Лук нарезаем соломкой.

2. В кастрюле с толстым дном растапливаем сливочное и добавляем масло. Отправляем туда лук и обжариваем до карамелизации. Овощ можно считать готовым, когда он станет мягким и приобретет карамельный цвет.

3. Добавляем муку и хорошо перемешиваем.

4. Добавляем вино и продолжаем варить, помешивая.

5. Когда вино испарится, добавляем бульон, соевый соус и чабрец. Доводим до кипения.

6. Добавляем пармезан, хорошо перемешиваем и снимаем с огня.

7. Нарезаем багет, приправляем оливковым маслом и отправляем в разогретую до 200 градусов духовку на 5-7 минут. Натираем готовые кусочки чесноком.

8. Наливаем суп в жаростойкие тарелки сверху выкладываем сыр, далее багет и снова сыр.

9. Отправляем в разогретую до 180 градусов духовку примерно на 5 мин, чтобы расплавился сыр и образовалась корочка.

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