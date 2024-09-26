"Фальшивый заяц" – это закуска, поражающая не только своим вкусом, но и внешним видом. Ее принято подавать только на праздничные столы, ведь она считается сложной в приготовлении.

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Тем не менее, фудблогер Мирослава Пекарюк знает, как приготовить "фальшивого зайца" без особого труда. Благодаря ее рецепту, эта закуска станет вашей любимой и будет подаваться чуть ли не каждый день. Об этом она рассказала в Instagram.

Ингредиенты

Свинина – 250 гр

Говядина – 250 гр

Молоко – 50 мл

Яйца – 4 шт

Лук – 1 шт

Панировочные сухари – 1 ст.л.

Мускатный орех

Соль

Перец

Масло

Кетчуп – 1 ст.л.

Способ приготовления

1. Мясо нарезаем произвольными кусками, дважды пропускаем через мясорубку.

2. Заливаем холодным молоком, хорошо перемешиваем и оставляем в холодильнике на 1 час.

3. Тем временем отвариваем на вкрутую 3 яйца.

4. Лук натираем на мелкой терке и обжариваем на растительном масле до золотистости.

5. Когда фарш настоял, хорошо отбиваем его руками, добавляем жареный лук, соль, перец, мускатный орех, взбитое яйцо и панировочные сухари. Все тщательно перемешиваем.

6. Формируем нашего зайца. На пищевую пленку выкладываем фарш, равномерно распределяем его руками (толщиной на 1 палец).

7. Сверху выкладываем очищенные яйца, плотно заматываем и формируем хлебец.

8. Выкладываем его на противень застеленный пергаментом, смазываем сверху маслом и ставим запекаться в духовой шкаф при температуре 180 градусов на 40 минут.

9. Вынимаем хлебец, смазываем сверху кетчупом и запекаем еще 10 минут, чтобы кетчуп сверху превратился в румяную корочку.

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