Нежный салат с печенью: простой и питательный

Эрика Ильина
FoodOboz
1 минута
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Нежный салат с печенью: простой и питательный

Салат печенью, представленный в этом рецепте, получается очень вкусным и нежным. Он придется по вкусу даже тем, кто недолюбливает печень.

Как приготовить такой салат рассказала фудблогер с ником ann_.and_.food. В Instagram она также указала, какую печень лучше выбрать, чтобы она не испортила вкус салата.

Нежный салат с печенью: простой и питательный

Ингредиенты

  • Печень куриная
  • Морковь
  • Лук
  • Яйца
  • Огурец маринованный
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  • Сыр твердый
  • Соль

Способ приготовления

1.Куриную печень отвариваем в подсоленной воде и даем полностью остыть.

2. Холодную печень натираем на большой терке.

Нежный салат с печенью: простой и питательный

3. Морковь натираем на большой терке, лук нарезаем кубиками и обжариваем овощи на сковороде с небольшим количеством подсолнечного масла до готовности.

Нежный салат с печенью: простой и питательный

4. Огурец нарезаем на полоски.

Нежный салат с печенью: простой и питательный

5. Яйцо отвариваем, охлаждаем и натираем на большой терке.

6. Выкладываем салат слоями, перемазывая каждый из них майонезом.

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