Нежный салат с печенью: простой и питательный
Салат печенью, представленный в этом рецепте, получается очень вкусным и нежным. Он придется по вкусу даже тем, кто недолюбливает печень.
Как приготовить такой салат рассказала фудблогер с ником ann_.and_.food. В Instagram она также указала, какую печень лучше выбрать, чтобы она не испортила вкус салата.
Ингредиенты
- Печень куриная
- Морковь
- Лук
- Яйца
- Огурец маринованный
- Сыр твердый
- Соль
Способ приготовления
1.Куриную печень отвариваем в подсоленной воде и даем полностью остыть.
2. Холодную печень натираем на большой терке.
3. Морковь натираем на большой терке, лук нарезаем кубиками и обжариваем овощи на сковороде с небольшим количеством подсолнечного масла до готовности.
4. Огурец нарезаем на полоски.
5. Яйцо отвариваем, охлаждаем и натираем на большой терке.
6. Выкладываем салат слоями, перемазывая каждый из них майонезом.
Также на OBOZ.UA можно найти и другие интересные варианты салатов: