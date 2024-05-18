Салат печенью, представленный в этом рецепте, получается очень вкусным и нежным. Он придется по вкусу даже тем, кто недолюбливает печень.

Как приготовить такой салат рассказала фудблогер с ником ann_.and_.food. В Instagram она также указала, какую печень лучше выбрать, чтобы она не испортила вкус салата.

Ингредиенты

Печень куриная

Морковь

Лук

Яйца

Огурец маринованный

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Сыр твердый

Соль

Способ приготовления

1.Куриную печень отвариваем в подсоленной воде и даем полностью остыть.

2. Холодную печень натираем на большой терке.

3. Морковь натираем на большой терке, лук нарезаем кубиками и обжариваем овощи на сковороде с небольшим количеством подсолнечного масла до готовности.

4. Огурец нарезаем на полоски.

5. Яйцо отвариваем, охлаждаем и натираем на большой терке.

6. Выкладываем салат слоями, перемазывая каждый из них майонезом.

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