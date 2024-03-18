Чтобы отбивные получились сочными и мягкими – обязательно воспользуйтесь следующим лайфхаком. Для него вам понадобится газировка минеральная вода. Именно она поможет вам добиться желаемого эффекта.

Лайфхаками по приготовлению идеальных мясных отбивных поделилась фудблогер Ирина с ником healthy_recipes_ira в Instagram. Обратите внимание на толщину кусочков, чтобы они не засушивались на сковороде.

Советы по приготовлению идеальных отбивных:

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1. Чтобы отбивные не были сухими – мясные кусочки нужно нарезать толщиной 3-4 мм.

2. Отбить, посолить и поперчить.

3. В миску вылить сильногазированную воду.

4. Добавить много натертого чеснока в воду (вы не будете ощущать выраженного вкуса этого продукта, но он придаст особую нотку).

5. Засыпать чёрный перец.

6. Выложить мясо в приготовленный маринад.

7. Оставить мариноваться минимум в час в холодильнике.

8. Для кляра взбить 4 яйца.

9. Добавить несколько измельченных зубчиков чеснока.

10. Окунуть в муку, а затем в яйцо.

11. Выкладывать отбивные нужно на очень хорошо разогретую сковороду.

12. В конце можно смазать отбивные небольшим количеством майонеза, выложить сыр и кусочки помидоров.

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