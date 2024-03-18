Отбивные в минеральной воде: делимся лайфхаком по приготовлению идеального блюда
Чтобы отбивные получились сочными и мягкими – обязательно воспользуйтесь следующим лайфхаком. Для него вам понадобится газировка минеральная вода. Именно она поможет вам добиться желаемого эффекта.
Лайфхаками по приготовлению идеальных мясных отбивных поделилась фудблогер Ирина с ником healthy_recipes_ira в Instagram. Обратите внимание на толщину кусочков, чтобы они не засушивались на сковороде.
Советы по приготовлению идеальных отбивных:
1. Чтобы отбивные не были сухими – мясные кусочки нужно нарезать толщиной 3-4 мм.
2. Отбить, посолить и поперчить.
3. В миску вылить сильногазированную воду.
4. Добавить много натертого чеснока в воду (вы не будете ощущать выраженного вкуса этого продукта, но он придаст особую нотку).
5. Засыпать чёрный перец.
6. Выложить мясо в приготовленный маринад.
7. Оставить мариноваться минимум в час в холодильнике.
8. Для кляра взбить 4 яйца.
9. Добавить несколько измельченных зубчиков чеснока.
10. Окунуть в муку, а затем в яйцо.
11. Выкладывать отбивные нужно на очень хорошо разогретую сковороду.
12. В конце можно смазать отбивные небольшим количеством майонеза, выложить сыр и кусочки помидоров.
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