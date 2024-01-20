Невозможно не любить пасту. А пасту с креветками еще больше невозможно не любить. Это блюдо идеально во всех пониманиях: быстрое в приготовлении, питательное, вкусное и невероятно ароматное. Именно поэтому очень многие хозяйки по всему миру готовят ее.

Недавно в Instagram фудблогер с ником anny.cooking опубликовала рецепт пасты с креветками. Кроме того, что этот рецепт очень прост в приготовлении, он еще содержит интересный ингредиент – шпинат.

Ингредиенты

Макарони – 200 гр

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Креветки 10-15 шт

Черри – 10 шт

Чеснок – 1 зуб

Шпинат – 20 гр

Сливки 33% – 200 мл

Соль

Сливочное масло

Масло

Пармезан

Зелень

Способ приготовления

1. Ставим отвариваться макароны.

2. На разогретую с двумя видами масла сковороду выкладываем креветки. Можно покупать как сырой, так и замороженный продукт.

3. Поджариваем до румяности, после чего добавляем шпинат, черри и нарезанный чеснок. Несколько минут прогреваем.

4. Добавляем сливки и прогреваем до тех пор, пока соус не начнет загущаться.

5. Готовую пасту добавляем к соусу, хорошо перемешиваем и прогреваем в течение нескольких минут.

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