Паста с креветками, черри и шпинатом: нереально вкусный ужин за 20 минут
Невозможно не любить пасту. А пасту с креветками еще больше невозможно не любить. Это блюдо идеально во всех пониманиях: быстрое в приготовлении, питательное, вкусное и невероятно ароматное. Именно поэтому очень многие хозяйки по всему миру готовят ее.
Недавно в Instagram фудблогер с ником anny.cooking опубликовала рецепт пасты с креветками. Кроме того, что этот рецепт очень прост в приготовлении, он еще содержит интересный ингредиент – шпинат.
Ингредиенты
- Макарони – 200 гр
- Креветки 10-15 шт
- Черри – 10 шт
- Чеснок – 1 зуб
- Шпинат – 20 гр
- Сливки 33% – 200 мл
- Соль
- Сливочное масло
- Масло
- Пармезан
- Зелень
Способ приготовления
1. Ставим отвариваться макароны.
2. На разогретую с двумя видами масла сковороду выкладываем креветки. Можно покупать как сырой, так и замороженный продукт.
3. Поджариваем до румяности, после чего добавляем шпинат, черри и нарезанный чеснок. Несколько минут прогреваем.
4. Добавляем сливки и прогреваем до тех пор, пока соус не начнет загущаться.
5. Готовую пасту добавляем к соусу, хорошо перемешиваем и прогреваем в течение нескольких минут.
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