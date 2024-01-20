Паста с креветками, черри и шпинатом: нереально вкусный ужин за 20 минут

Эрика Ильина
FoodOboz
2 минуты
582
Паста с креветками, черри и шпинатом: нереально вкусный ужин за 20 минут

Невозможно не любить пасту. А пасту с креветками еще больше невозможно не любить. Это блюдо идеально во всех пониманиях: быстрое в приготовлении, питательное, вкусное и невероятно ароматное. Именно поэтому очень многие хозяйки по всему миру готовят ее.

Недавно в Instagram фудблогер с ником anny.cooking опубликовала рецепт пасты с креветками. Кроме того, что этот рецепт очень прост в приготовлении, он еще содержит интересный ингредиент – шпинат.

Паста с креветками, черри и шпинатом: нереально вкусный ужин за 20 минут

Ингредиенты

  • Макарони – 200 гр
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  • Креветки 10-15 шт
  • Черри – 10 шт
  • Чеснок – 1 зуб
  • Шпинат – 20 гр
  • Сливки 33% – 200 мл
  • Соль
  • Сливочное масло
  • Масло
  • Пармезан
  • Зелень

Способ приготовления

1. Ставим отвариваться макароны.

Паста с креветками, черри и шпинатом: нереально вкусный ужин за 20 минут

2. На разогретую с двумя видами масла сковороду выкладываем креветки. Можно покупать как сырой, так и замороженный продукт.

Паста с креветками, черри и шпинатом: нереально вкусный ужин за 20 минут

3. Поджариваем до румяности, после чего добавляем шпинат, черри и нарезанный чеснок. Несколько минут прогреваем.

4. Добавляем сливки и прогреваем до тех пор, пока соус не начнет загущаться.

Паста с креветками, черри и шпинатом: нереально вкусный ужин за 20 минут

5. Готовую пасту добавляем к соусу, хорошо перемешиваем и прогреваем в течение нескольких минут.

Паста с креветками, черри и шпинатом: нереально вкусный ужин за 20 минут

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