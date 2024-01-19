Приготовив блюдо по этому рецепту, можно накормить большую семью вкусной и питательной, а главное здоровой пищей. Невероятное сочетание печеной курицы и готовящихся в ее соке овощей доставит гастрономическое удовольствие даже самым взыскательным людям.

Рецептом этого легкого в приготовлении блюда в Instagram поделилась фудблогер с ником nataliia_zhuk_cooking. Кстати, овощи по рецепту можно заменить на приходящиеся больше по вкусу.

Ингредиенты

Курица – 1 шт

Сметана – 1 ст.л.

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Томатная паста – 1 ст.л.

Соль – 1 ч.л.

Черный перец – 1/3 ч.л.

Чеснок сушеный – 1 ч.л.

Паприка – 1 ч.л.

Картофель – 6-8 шт

Лук синий

Шампиньоны

Брокколи

Болгарский перец

Помидоры черри

Чеснок – 2-3 зуб

Соль

Перец

Орегано

Растительное масло

Способ приготовления

1. Курицу разрезаем и немного разравниваем.

2. Смешиваем 2 столовых ложки сметаны, 1 столовую ложку томатной пасты, соль, перец, паприку и сушеный чеснок. Перемешиваем и хорошо смазываем курочку с обеих сторон и оставляем промариноваться на 2-3 часа.

3. Нарезаем картофель и выкладываем на противень.

4. Добавляем к картофелю лук, нарезанные шампиньоны, капусту брокколи, болгарский перец, помидоры и чеснок.

5. Добавить в овощи соль, перец по вкусу, а также орегано. Поливаем все подсолнечным маслом и хорошо перемешиваем.

6. Сверху кладем решетку и выкладываем курицу, накрываем фольгой.

7. Выпекаем в духовке 45 минут, после чего снимаем с курицы фольгу и выпекаем еще 20-25 минут.

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