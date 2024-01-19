С чем запечь целую курицу в духовке: вкусное и полезное блюдо для питательного обеда
Приготовив блюдо по этому рецепту, можно накормить большую семью вкусной и питательной, а главное здоровой пищей. Невероятное сочетание печеной курицы и готовящихся в ее соке овощей доставит гастрономическое удовольствие даже самым взыскательным людям.
Рецептом этого легкого в приготовлении блюда в Instagram поделилась фудблогер с ником nataliia_zhuk_cooking. Кстати, овощи по рецепту можно заменить на приходящиеся больше по вкусу.
Ингредиенты
- Курица – 1 шт
- Сметана – 1 ст.л.
- Томатная паста – 1 ст.л.
- Соль – 1 ч.л.
- Черный перец – 1/3 ч.л.
- Чеснок сушеный – 1 ч.л.
- Паприка – 1 ч.л.
- Картофель – 6-8 шт
- Лук синий
- Шампиньоны
- Брокколи
- Болгарский перец
- Помидоры черри
- Чеснок – 2-3 зуб
- Соль
- Перец
- Орегано
- Растительное масло
Способ приготовления
1. Курицу разрезаем и немного разравниваем.
2. Смешиваем 2 столовых ложки сметаны, 1 столовую ложку томатной пасты, соль, перец, паприку и сушеный чеснок. Перемешиваем и хорошо смазываем курочку с обеих сторон и оставляем промариноваться на 2-3 часа.
3. Нарезаем картофель и выкладываем на противень.
4. Добавляем к картофелю лук, нарезанные шампиньоны, капусту брокколи, болгарский перец, помидоры и чеснок.
5. Добавить в овощи соль, перец по вкусу, а также орегано. Поливаем все подсолнечным маслом и хорошо перемешиваем.
6. Сверху кладем решетку и выкладываем курицу, накрываем фольгой.
7. Выпекаем в духовке 45 минут, после чего снимаем с курицы фольгу и выпекаем еще 20-25 минут.
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