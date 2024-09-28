Вместо разнообразных салатов на праздничный стол можно приготовить такую маринованную закуску из шампиньонов и красного перца. Такие компоненты прекрасно смешиваются между собой. С добавлением специй и зелени вкус получается приятно пикантным.

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Идея приготовления маринованных шампиньонов с болгарским перцем опубликована на странице фудблогера Екатерины Мовчан (katarina movchan) в Instagram. Можно есть уже через 8 часов.

Ингредиенты:

шампиньоны – 500 г

красный болгарский перец – 2 шт.

масло – 75 мл.

чеснок – 6 зубчиков

укроп – 5-6 веточек

мед – 1 ч.л.

яблочный уксус – 3 ст.л.

соль – 1 ч.л.

черный перец – 5-6 горошин

Способ приготовления:

1. Грибы хорошо промыть и порезать на кусочки.

2. Перец порезать тонкой соломкой.

3. Также мелко нарезать укроп и чеснок.

4. В сковороде разогреть масло, бросить порезанный перец и жарить на среднем огне до мягкости (минут 7-10).

5. Добавить к перцу грибы. Посолить.

6. Влить уксус и мед, добавить горошины черного перца.

7. Перемешать и тушить все 2-3 минуты.

8. В конце добавить чеснок и укроп.

9. Накрыть сковороду крышкой и оставить так до полного охлаждения.

10. Как только грибочки полностью остынут, переложить их в стеклянные банки (или другую емкость) и поставить в холодильник на 8 часов.

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