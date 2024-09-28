Пикантная маринованная закуска из шампиньонов и перца: готовится без заморочки и очень вкусная
Вместо разнообразных салатов на праздничный стол можно приготовить такую маринованную закуску из шампиньонов и красного перца. Такие компоненты прекрасно смешиваются между собой. С добавлением специй и зелени вкус получается приятно пикантным.
Идея приготовления маринованных шампиньонов с болгарским перцем опубликована на странице фудблогера Екатерины Мовчан (katarina movchan) в Instagram. Можно есть уже через 8 часов.
Ингредиенты:
- шампиньоны – 500 г
- красный болгарский перец – 2 шт.
- масло – 75 мл.
- чеснок – 6 зубчиков
- укроп – 5-6 веточек
- мед – 1 ч.л.
- яблочный уксус – 3 ст.л.
- соль – 1 ч.л.
- черный перец – 5-6 горошин
Способ приготовления:
1. Грибы хорошо промыть и порезать на кусочки.
2. Перец порезать тонкой соломкой.
3. Также мелко нарезать укроп и чеснок.
4. В сковороде разогреть масло, бросить порезанный перец и жарить на среднем огне до мягкости (минут 7-10).
5. Добавить к перцу грибы. Посолить.
6. Влить уксус и мед, добавить горошины черного перца.
7. Перемешать и тушить все 2-3 минуты.
8. В конце добавить чеснок и укроп.
9. Накрыть сковороду крышкой и оставить так до полного охлаждения.
10. Как только грибочки полностью остынут, переложить их в стеклянные банки (или другую емкость) и поставить в холодильник на 8 часов.
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