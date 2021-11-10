7 вариантов полезной пасты: эксперт поделилась рецептами
Пасту без преувеличений любят все. Это идеальный вариант на случай, когда не хочется часами стоять у плиты, а чего-нибудь вкусненького хочется уже прямо сейчас. А когда паста еще и полезна – это двойное удовольствие.
Рецептами полезной пасты поделилась нутрициолог lizochkaps. Опубликовано в Instagram.
С креветками и соусом из авокадо
Ингредиенты:
Спагетти – 80 г в сухом виде
Креветки – 100 г
Авокадо – 80 г
Оливковое масло – 1 ч. л.
Лимонный сок – 1 ч. л.
Чеснок – 1 зубчик
Помидор – 30 г
Черный перец и соль
Рукола и кунжут – для декора
Способ приготовления:
1. Спагетти отварить в состояние альденте.
2. Авокадо, оливковое масло, лимонный сок, чеснок, помидор, соль и перец взбить блендером.
С бараниной по-флотски
Ингредиенты:
Спагетти – 80 г в сухом виде
Баранина – 100 г
Красный лук – 1 шт
Помидор – 1 шт
Сок 1\4 лимона
Греческий йогурт – 50 г
Оливковое масло – 1 ст. л.
Чеснок – 1 зубчик
Укроп или кинза
Перец и соль
Способ приготовления:
1. Спагетти отварить в состояние альденте.
2. Баранину тушить с измельченным луком, порезанным помидором.
3. Налить лимонный сок.
4. Йогурт, оливковое масло, укроп или кинзу, чеснок, соль и перец взбить блендером.
Cheesy поста
Ингредиенты:
Спагетти – 80 г в сухом виде
Дорбля – 15 г
Сливочный сыр – 25 г
Пармезан – 15 г
Оливковое масло – 1 ст. л.
Сухой чеснок – 1 ст. л.
Кедровые орешки и базилик – для подачи
Способ приготовления:
1. Спагетти отварить в состояние альденте.
2. Все виды сыра натереть на терке. Смешать с растительным маслом и чесноком.
С запеченной фетой и помидорами
Ингредиенты:
Спагетти – 160 г в сухом виде
Фета – 150 г
Оливковое масло – 3 ч. л.
Свежий базилик
Чеснок – 3 зубчика
Помидоры черри – 8 шт
Способ приготовления:
1. Спагетти отварить в состояние альденте.
2. В форму для выпечки выложить фету, измельченный чеснок, помидоры черри. Полить растительным маслом и запекать 15 минут при температуре 180 градусов.
3. При подаче посолить и полить лимонным соком.
С гребешками в сливках
Ингредиенты:
Спагетти – 80 г в сухом виде
Расчески – 100 г
Сливочное масло – 10 г (для обжарки)
Розмарин – 1 веточка
Чеснок – 1 зубчик
Сливки – 60 мл
Способ приготовления:
1. Отварить спагетти в состояние альденте.
2. Гребешки обжарить с чесноком и розмарином.
3. Налить сливки. Тушить несколько минут, после чего добавить спагетти.
Мексиканская паста
Ингредиенты:
Спагетти – 80 г в сухом виде
Курица – 100 г
Сладкая кукуруза – 100 г
Сладкий перец – 1\2 шт
Помидоры черри – 3 шт
Красный лук – 1\2 шт
Сок 1\2 лайма
Кориандр и зира
Твердый сыр – 30 г
Кинза или петрушка – для подачи
Способ приготовления:
1. Отварить спагетти в состояние альденте.
2. Курицу тушить с кукурузой, кориандром и зрением, измельченным перцем, луком, помидорами. Полить соком лайма.
3. Соединить соус со спагетти. При подаче посыпать тертым сыром и измельченной зеленью.
С сыроватым мясом
Ингредиенты:
Спагетти – 80 г в сухом виде
Помидор – 1 шт
Оливковое масло – 2 ст. л.
Сок 1\4 лимона
Базилик – 3 листика
Хамон – 60 г
Пармезан – 10 г
Соль и перец
Базилик и черри – для подачи
Способ приготовления:
1. Спагетти отварить в состояние альденте.
2. Помидор, чеснок, базилик, оливковое масло, соль и перец взбить блендером.
3. Смешать спагетти с соусом.
4. Добавить хамон, полить лимонным соком и посыпать пармезаном.
5. Украсить базиликом и черри.
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