7 вариантов полезной пасты: эксперт поделилась рецептами

Татьяна Козюк
Татьяна Козюк
FoodOboz
1,3 т.
7 вариантов полезной пасты: эксперт поделилась рецептами

Пасту без преувеличений любят все. Это идеальный вариант на случай, когда не хочется часами стоять у плиты, а чего-нибудь вкусненького хочется уже прямо сейчас. А когда паста еще и полезна – это двойное удовольствие.

Рецептами полезной пасты поделилась нутрициолог lizochkaps. Опубликовано в Instagram.

С креветками и соусом из авокадо

Паста с креветками

Ингредиенты:

  • Спагетти – 80 г в сухом виде

  • Креветки – 100 г

  • Авокадо – 80 г

  • Оливковое масло – 1 ч. л.

  • Лимонный сок – 1 ч. л.

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  • Чеснок – 1 зубчик

  • Помидор – 30 г

  • Черный перец и соль

  • Рукола и кунжут – для декора

Способ приготовления:

1. Спагетти отварить в состояние альденте.

2. Авокадо, оливковое масло, лимонный сок, чеснок, помидор, соль и перец взбить блендером.

С бараниной по-флотски

Паста с бараниной

Ингредиенты:

  • Спагетти – 80 г в сухом виде

  • Баранина – 100 г

  • Красный лук – 1 шт

  • Помидор – 1 шт

  • Сок 1\4 лимона

  • Греческий йогурт – 50 г

  • Оливковое масло – 1 ст. л.

  • Чеснок – 1 зубчик

  • Укроп или кинза

  • Перец и соль

Способ приготовления:

1. Спагетти отварить в состояние альденте.

2. Баранину тушить с измельченным луком, порезанным помидором.

3. Налить лимонный сок.

4. Йогурт, оливковое масло, укроп или кинзу, чеснок, соль и перец взбить блендером.

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Сырная паста

Ингредиенты:

  • Спагетти – 80 г в сухом виде

  • Дорбля – 15 г

  • Сливочный сыр – 25 г

  • Пармезан – 15 г

  • Оливковое масло – 1 ст. л.

  • Сухой чеснок – 1 ст. л.

  • Кедровые орешки и базилик – для подачи

Способ приготовления:

1. Спагетти отварить в состояние альденте.

2. Все виды сыра натереть на терке. Смешать с растительным маслом и чесноком.

С запеченной фетой и помидорами

Паста с запеченной фетой и помидорами

Ингредиенты:

  • Спагетти – 160 г в сухом виде

  • Фета – 150 г

  • Оливковое масло – 3 ч. л.

  • Свежий базилик

  • Чеснок – 3 зубчика

  • Помидоры черри – 8 шт

Способ приготовления:

1. Спагетти отварить в состояние альденте.

2. В форму для выпечки выложить фету, измельченный чеснок, помидоры черри. Полить растительным маслом и запекать 15 минут при температуре 180 градусов.

3. При подаче посолить и полить лимонным соком.

С гребешками в сливках

Паста с гребешками

Ингредиенты:

  • Спагетти – 80 г в сухом виде

  • Расчески – 100 г

  • Сливочное масло – 10 г (для обжарки)

  • Розмарин – 1 веточка

  • Чеснок – 1 зубчик

  • Сливки – 60 мл

Способ приготовления:

1. Отварить спагетти в состояние альденте.

2. Гребешки обжарить с чесноком и розмарином.

3. Налить сливки. Тушить несколько минут, после чего добавить спагетти.

Мексиканская паста

Паста с курицей

Ингредиенты:

  • Спагетти – 80 г в сухом виде

  • Курица – 100 г

  • Сладкая кукуруза – 100 г

  • Сладкий перец – 1\2 шт

  • Помидоры черри – 3 шт

  • Красный лук – 1\2 шт

  • Сок 1\2 лайма

  • Кориандр и зира

  • Твердый сыр – 30 г

  • Кинза или петрушка – для подачи

Способ приготовления:

1. Отварить спагетти в состояние альденте.

2. Курицу тушить с кукурузой, кориандром и зрением, измельченным перцем, луком, помидорами. Полить соком лайма.

3. Соединить соус со спагетти. При подаче посыпать тертым сыром и измельченной зеленью.

С сыроватым мясом

Паста с хамоном

Ингредиенты:

  • Спагетти – 80 г в сухом виде

  • Помидор – 1 шт

  • Оливковое масло – 2 ст. л.

  • Сок 1\4 лимона

  • Базилик – 3 листика

  • Хамон – 60 г

  • Пармезан – 10 г

  • Соль и перец

  • Базилик и черри – для подачи

Способ приготовления:

1. Спагетти отварить в состояние альденте.

2. Помидор, чеснок, базилик, оливковое масло, соль и перец взбить блендером.

3. Смешать спагетти с соусом.

4. Добавить хамон, полить лимонным соком и посыпать пармезаном.

5. Украсить базиликом и черри.

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