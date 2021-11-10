7 вариантов полезной пасты: эксперт поделилась рецептами

Пасту без преувеличений любят все. Это идеальный вариант на случай, когда не хочется часами стоять у плиты, а чего-нибудь вкусненького хочется уже прямо сейчас. А когда паста еще и полезна – это двойное удовольствие.

Рецептами полезной пасты поделилась нутрициолог lizochkaps. Опубликовано в Instagram.

С креветками и соусом из авокадо

Ингредиенты:

Спагетти – 80 г в сухом виде

Креветки – 100 г

Авокадо – 80 г

Оливковое масло – 1 ч. л.

Лимонный сок – 1 ч. л.

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Чеснок – 1 зубчик

Помидор – 30 г

Черный перец и соль

Рукола и кунжут – для декора

Способ приготовления:

1. Спагетти отварить в состояние альденте.

2. Авокадо, оливковое масло, лимонный сок, чеснок, помидор, соль и перец взбить блендером.

С бараниной по-флотски

Ингредиенты:

Спагетти – 80 г в сухом виде

Баранина – 100 г

Красный лук – 1 шт

Помидор – 1 шт

Сок 1\4 лимона

Греческий йогурт – 50 г

Оливковое масло – 1 ст. л.

Чеснок – 1 зубчик

Укроп или кинза

Перец и соль

Способ приготовления:

1. Спагетти отварить в состояние альденте.

2. Баранину тушить с измельченным луком, порезанным помидором.

3. Налить лимонный сок.

4. Йогурт, оливковое масло, укроп или кинзу, чеснок, соль и перец взбить блендером.

Cheesy поста

Ингредиенты:

Спагетти – 80 г в сухом виде

Дорбля – 15 г

Сливочный сыр – 25 г

Пармезан – 15 г

Оливковое масло – 1 ст. л.

Сухой чеснок – 1 ст. л.

Кедровые орешки и базилик – для подачи

Способ приготовления:

1. Спагетти отварить в состояние альденте.

2. Все виды сыра натереть на терке. Смешать с растительным маслом и чесноком.

С запеченной фетой и помидорами

Ингредиенты:

Спагетти – 160 г в сухом виде

Фета – 150 г

Оливковое масло – 3 ч. л.

Свежий базилик

Чеснок – 3 зубчика

Помидоры черри – 8 шт

Способ приготовления:

1. Спагетти отварить в состояние альденте.

2. В форму для выпечки выложить фету, измельченный чеснок, помидоры черри. Полить растительным маслом и запекать 15 минут при температуре 180 градусов.

3. При подаче посолить и полить лимонным соком.

С гребешками в сливках

Ингредиенты:

Спагетти – 80 г в сухом виде

Расчески – 100 г

Сливочное масло – 10 г (для обжарки)

Розмарин – 1 веточка

Чеснок – 1 зубчик

Сливки – 60 мл

Способ приготовления:

1. Отварить спагетти в состояние альденте.

2. Гребешки обжарить с чесноком и розмарином.

3. Налить сливки. Тушить несколько минут, после чего добавить спагетти.

Мексиканская паста

Ингредиенты:

Спагетти – 80 г в сухом виде

Курица – 100 г

Сладкая кукуруза – 100 г

Сладкий перец – 1\2 шт

Помидоры черри – 3 шт

Красный лук – 1\2 шт

Сок 1\2 лайма

Кориандр и зира

Твердый сыр – 30 г

Кинза или петрушка – для подачи

Способ приготовления:

1. Отварить спагетти в состояние альденте.

2. Курицу тушить с кукурузой, кориандром и зрением, измельченным перцем, луком, помидорами. Полить соком лайма.

3. Соединить соус со спагетти. При подаче посыпать тертым сыром и измельченной зеленью.

С сыроватым мясом

Ингредиенты:

Спагетти – 80 г в сухом виде

Помидор – 1 шт

Оливковое масло – 2 ст. л.

Сок 1\4 лимона

Базилик – 3 листика

Хамон – 60 г

Пармезан – 10 г

Соль и перец

Базилик и черри – для подачи

Способ приготовления:

1. Спагетти отварить в состояние альденте.

2. Помидор, чеснок, базилик, оливковое масло, соль и перец взбить блендером.

3. Смешать спагетти с соусом.

4. Добавить хамон, полить лимонным соком и посыпать пармезаном.

5. Украсить базиликом и черри.

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