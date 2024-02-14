Полезный салат "Радуга" из самых бюджетных продуктов для ужина: готовится элементарно

Ирина Мельниченко
FoodOboz
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Рецепт салата

Мороженая спаржа, перец и кукуруза – лучшее сочетание продуктов для полезного зимнего салата. Пикантного вкуса такому блюду придаст лук. 

Из чего приготовить вкусный и полезный салат

Кулинар Ольга Матвей поделилась на YouTube-канале рецептом вкусного и очень полезного овощного салата "Радуга". 

Вкусный салат из овощей
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Ингредиенты: 

  • Спаржевая фасоль – 150 г
  • Соль – по вкусу
  • Майонез – 2 ст.
  • Перец, паприка, итальянские травы 
  • Буженина – 200 г
  • Перец болгарский разного цвета – 2 шт.
  • Кукуруза – 150 г
  • Красный лук – 1 шт. 

Способ приготовления: 

1. Отварите спаржевую фасоль, остудите и порежьте. Перец нарежьте соломкой.

Спаржевая фасоль

2. Буженину нарежьте мелко. Лук замаринуйте.

Буженина для салата

4. Переложите все ингредиенты в миску, посолите. 

Приготовление салата

6. Смешайте майонез со специями и заправьте салат, перемешайте.

Майонез для блюда

Готовый салат можно есть сразу, а можно поставить в холодильник на час!

Готовый салат

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