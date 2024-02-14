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Полезный салат "Радуга" из самых бюджетных продуктов для ужина: готовится элементарно
Мороженая спаржа, перец и кукуруза – лучшее сочетание продуктов для полезного зимнего салата. Пикантного вкуса такому блюду придаст лук.
Кулинар Ольга Матвей поделилась на YouTube-канале рецептом вкусного и очень полезного овощного салата "Радуга".
Ингредиенты:
- Спаржевая фасоль – 150 г
- Соль – по вкусу
- Майонез – 2 ст.
- Перец, паприка, итальянские травы
- Буженина – 200 г
- Перец болгарский разного цвета – 2 шт.
- Кукуруза – 150 г
- Красный лук – 1 шт.
Способ приготовления:
1. Отварите спаржевую фасоль, остудите и порежьте. Перец нарежьте соломкой.
2. Буженину нарежьте мелко. Лук замаринуйте.
4. Переложите все ингредиенты в миску, посолите.
6. Смешайте майонез со специями и заправьте салат, перемешайте.
Готовый салат можно есть сразу, а можно поставить в холодильник на час!
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