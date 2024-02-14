Мороженая спаржа, перец и кукуруза – лучшее сочетание продуктов для полезного зимнего салата. Пикантного вкуса такому блюду придаст лук.

Кулинар Ольга Матвей поделилась на YouTube-канале рецептом вкусного и очень полезного овощного салата "Радуга".

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Ингредиенты:

Спаржевая фасоль – 150 г

Соль – по вкусу

Майонез – 2 ст.

Перец, паприка, итальянские травы

Буженина – 200 г

Перец болгарский разного цвета – 2 шт.

Кукуруза – 150 г

Красный лук – 1 шт.

Способ приготовления:

1. Отварите спаржевую фасоль, остудите и порежьте. Перец нарежьте соломкой.

2. Буженину нарежьте мелко. Лук замаринуйте.

4. Переложите все ингредиенты в миску, посолите.

6. Смешайте майонез со специями и заправьте салат, перемешайте.

Готовый салат можно есть сразу, а можно поставить в холодильник на час!

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