Полноценный торт всего из двух ингредиентов: как приготовить бюджетный и низкокалорийный десерт
Даже из двух очень простых ингредиентов можно приготовить очень вкусный торт. И выпекать его не придется. Взбейте компоненты и поставьте десерт в холодильник для стабилизации. Вкусность получится еще и довольно низкокалорийной.
Идеей приготовления десерта всего из двух ингредиентов поделилась фудблогер Татьяна Перчик (tanya.perchik) в Instagram. Вам понадобятся только яблоки и шоколад.
Ингредиенты:
- крупные яблоки – 250 г
- шоколад 80% – 240 г
Способ приготовления:
1. Яблоки помыть.
2. Почистить от кожуры.
3. Нарезать на средние кусочки и варить 15 минут.
4. Откинуть на дуршлаг. Излишняя влага не нужна.
5. Шоколад покрошить на небольшие кусочки и растопить на водяной бане.
6. В миксере соединить оба ингредиента, взбивать в течение 1 минуты.
7. Перелить в форму и отправить в холодильник.
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