Даже из двух очень простых ингредиентов можно приготовить очень вкусный торт. И выпекать его не придется. Взбейте компоненты и поставьте десерт в холодильник для стабилизации. Вкусность получится еще и довольно низкокалорийной.

Идеей приготовления десерта всего из двух ингредиентов поделилась фудблогер Татьяна Перчик (tanya.perchik) в Instagram. Вам понадобятся только яблоки и шоколад.

Ингредиенты:

крупные яблоки – 250 г

шоколад 80% – 240 г

Способ приготовления:

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1. Яблоки помыть.

2. Почистить от кожуры.

3. Нарезать на средние кусочки и варить 15 минут.

4. Откинуть на дуршлаг. Излишняя влага не нужна.

5. Шоколад покрошить на небольшие кусочки и растопить на водяной бане.

6. В миксере соединить оба ингредиента, взбивать в течение 1 минуты.

7. Перелить в форму и отправить в холодильник.

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