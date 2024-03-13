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Проще, чем котлеты: быстрые фаршированные бублики с фаршем
Фаршированные бублики – идеальная альтернатива котлетам и отбивным. Стоит отметить, что их можно не только жарить, но и запекать в духовке.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных и простых в приготовлении фаршированных бубликов.
Ингредиенты:
- фарш – 500 г.
- баранки – 2 уп.
- яйца – 1 шт.
- творог твердый – 150 г
- лук – 1 шт.
- специи
- молоко – 300 мл
Способ приготовления:
1. Бублики замочите в теплом молоке на несколько минут, только очень долго не держите, чтобы не разломились.
2. К фаршу добавьте натертую луковицу, яйцо, специи и хорошо перемешайте.
3. Выложите бублики на противень и начините фаршем, сверху посыпьте твердым сыром и запекайте 25-30 минут.
Вкусно будет в горячем и холодном виде!
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