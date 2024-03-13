Проще, чем котлеты: быстрые фаршированные бублики с фаршем

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
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Проще, чем котлеты: быстрые фаршированные бублики с фаршем

Фаршированные бублики – идеальная альтернатива котлетам и отбивным. Стоит отметить, что их можно не только жарить, но и запекать в духовке. 

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных и простых в приготовлении фаршированных бубликов

Рецепт бубликов
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Ингредиенты: 

  • фарш – 500 г.
  • баранки – 2 уп.
  • яйца – 1 шт.
  • творог твердый – 150 г
  • лук – 1 шт.
  • специи
  • молоко – 300 мл

Способ приготовления: 

1. Бублики замочите в теплом молоке на несколько минут, только очень долго не держите, чтобы не разломились.

Бублики в молоке

2. К фаршу добавьте натертую луковицу, яйцо, специи и хорошо перемешайте. 

Фарш для блюда

3. Выложите бублики на противень и начините фаршем, сверху посыпьте твердым сыром и запекайте 25-30 минут. 

Приготовление бубликов с фаршем и сыром

Вкусно будет в горячем и холодном виде!

Готовые бублики

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