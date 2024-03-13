Фаршированные бублики – идеальная альтернатива котлетам и отбивным. Стоит отметить, что их можно не только жарить, но и запекать в духовке.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных и простых в приготовлении фаршированных бубликов.

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Ингредиенты:

фарш – 500 г.

баранки – 2 уп.

яйца – 1 шт.

творог твердый – 150 г

лук – 1 шт.

специи

молоко – 300 мл

Способ приготовления:

1. Бублики замочите в теплом молоке на несколько минут, только очень долго не держите, чтобы не разломились.

2. К фаршу добавьте натертую луковицу, яйцо, специи и хорошо перемешайте.

3. Выложите бублики на противень и начините фаршем, сверху посыпьте твердым сыром и запекайте 25-30 минут.

Вкусно будет в горячем и холодном виде!

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