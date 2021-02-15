Суп дня: тайский куриный суп на кокосовом молоке

Маша Сердюк FoodOboz 12:58, 15.02.2021

В рубрике "Суп дня" редакция FoodOboz рассказывает простые рецепты приготовления первых блюд.

Сегодня мы делимся с вами рецептом тайского куриного супа на кокосовом молоке. Пряный и сладковатый, с нотками лемонграсса и каффир-лайма – этот суп станет настоящим гастрономическим путешествием на азиатский континент. Если вы не едите мясо, вы можете заменить курицу сыром тофу, креветками или любыми другими морепродуктами.

  • куриное филе – 200 г

  • куриный бульон – 250 мл

  • кокосовое молоко – 200 мл

  • свежие шампиньоны – 100 г

  • грибы шиитаке – горсть

  • лемонграсс (лимонное сорго) – 1 шт.

  • листья каффир-лайма – 2 шт.

  • имбирь – небольшой кусочек

  • чеснок – 1 зубчик

  • соус чили – 1 г

  • перец чили – по вкусу

  • сахар – по вкусу

  • рыбный соус – 2 г

  • соль – по вкусу

  • морковь – половинка

  • кинза свежая – для подачи

  • лайм – для подачи

Вместо курицы в суп можно добавить креветки или тофу.
makingthymeforhealth.com

  1. Жидкую часть кокосового молока нагреть с бульоном, добавить крупно порубленный лемонграсс и листья кеффир-лайма. Довести до кипения.

  2. Добавить нарезанное кусочками филе курицы. Варить до готовности мяса.

  3. Добавить густую часть кокосового молока, нарезанную кружочками морковь, рыбный соус, резанные пластинками грибы, мелко порезанный имбирь, чеснок и чили.

  4. Посолить, добавить сахар по вкусу. Варить минут пять.

  5. При подаче добавить кинзу и дольку лайма.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как приготовить бульон. Пошаговую инструкцию приготовления овощного бульона можно посмотреть здесь и здесь. Рецепт куриного бульона смотрите здесь, бульона со свинины – здесь, а рецепт говяжьего бульона на костях – здесь.

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