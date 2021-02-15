Суп дня: тайский куриный суп на кокосовом молоке
В рубрике "Суп дня" редакция FoodOboz рассказывает простые рецепты приготовления первых блюд.
Сегодня мы делимся с вами рецептом тайского куриного супа на кокосовом молоке. Пряный и сладковатый, с нотками лемонграсса и каффир-лайма – этот суп станет настоящим гастрономическим путешествием на азиатский континент. Если вы не едите мясо, вы можете заменить курицу сыром тофу, креветками или любыми другими морепродуктами.
куриное филе – 200 г
куриный бульон – 250 мл
кокосовое молоко – 200 мл
свежие шампиньоны – 100 г
грибы шиитаке – горсть
лемонграсс (лимонное сорго) – 1 шт.
листья каффир-лайма – 2 шт.
имбирь – небольшой кусочек
чеснок – 1 зубчик
соус чили – 1 г
перец чили – по вкусу
сахар – по вкусу
рыбный соус – 2 г
соль – по вкусу
морковь – половинка
кинза свежая – для подачи
лайм – для подачи
Жидкую часть кокосового молока нагреть с бульоном, добавить крупно порубленный лемонграсс и листья кеффир-лайма. Довести до кипения.
Добавить нарезанное кусочками филе курицы. Варить до готовности мяса.
Добавить густую часть кокосового молока, нарезанную кружочками морковь, рыбный соус, резанные пластинками грибы, мелко порезанный имбирь, чеснок и чили.
Посолить, добавить сахар по вкусу. Варить минут пять.
При подаче добавить кинзу и дольку лайма.
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