Баклажаны – идеальный овощ для приготовления вкусных и легких блюд, среди которых особое место занимает икра, а также мусака, бабагануш. Еще они идеально подходят для приготовления салатов и закусок в виде рулетиков с разными начинками.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных и простых в приготовлении рулетиков из баклажанов.

Ингредиенты:

баклажан – 1-2 шт.

соль

масло для жарки

Начинка:

плавленный сыр

майонез

чеснок

специи

вареные яйца

помидор

Способ приготовления:

1. Порежьте слайсами баклажаны, посолите, залейте водой и оставьте на 15 минут.

2. После пожарьте баклажаны.

3. Начинка: натрите сыр, яйца, чеснок, добавьте майонез, перемешайте.

4. Выложите на баклажаны начинку, добавьте кусочек помидора, сверните рулетиком и можно есть!

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