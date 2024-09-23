Рулетики из баклажанов за 10 минут: рецепт самой вкусной закуски

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
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Рецепт баклажанных рулетиков

Баклажаны – идеальный овощ для приготовления вкусных и легких блюд, среди которых особое место занимает икра, а также мусака, бабагануш. Еще они идеально подходят для приготовления салатов и закусок в виде рулетиков с разными начинками.

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Закуска из баклажанов

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных и простых в приготовлении рулетиков из баклажанов.

Рецепт закуски

Ингредиенты:

  • баклажан – 1-2 шт.
  • соль
  • масло для жарки

Начинка:

  • плавленный сыр
  • майонез
  • чеснок
  • специи
  • вареные яйца
  • помидор 

Способ приготовления:

1. Порежьте слайсами баклажаны, посолите, залейте водой и оставьте на 15 минут.

Сырые баклажаны

2. После пожарьте баклажаны.

Жареные баклажаны

3. Начинка: натрите сыр, яйца, чеснок, добавьте майонез, перемешайте.

Начинка для закуски

4. Выложите на баклажаны начинку, добавьте кусочек помидора, сверните рулетиком и можно есть!

Готовая закуска

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