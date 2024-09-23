Рулетики из баклажанов за 10 минут: рецепт самой вкусной закуски
Баклажаны – идеальный овощ для приготовления вкусных и легких блюд, среди которых особое место занимает икра, а также мусака, бабагануш. Еще они идеально подходят для приготовления салатов и закусок в виде рулетиков с разными начинками.
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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных и простых в приготовлении рулетиков из баклажанов.
Ингредиенты:
- баклажан – 1-2 шт.
- соль
- масло для жарки
Начинка:
- плавленный сыр
- майонез
- чеснок
- специи
- вареные яйца
- помидор
Способ приготовления:
1. Порежьте слайсами баклажаны, посолите, залейте водой и оставьте на 15 минут.
2. После пожарьте баклажаны.
3. Начинка: натрите сыр, яйца, чеснок, добавьте майонез, перемешайте.
4. Выложите на баклажаны начинку, добавьте кусочек помидора, сверните рулетиком и можно есть!
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