Скандинавский хлеб давно полюбился всем украинцам за свою оригинальность, необычный вкус и необычайный аромат.

А еще он достаточно легко готовится и может служить перекусом. Рецептом приготовления скандинавского хлеба без дрожжей и закваски поделилась фудблогер Ольга Рябенко. В Instagram она рассказала, какие ингредиенты для этого нужны.

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Ингредиенты

Семена тыквы – 100 гр

Микс семян – 100 гр

Чиа – 80 гр

Орехово-фруктовая смесь – 100 гр

Овсяные хлопья – 70 гр

Псилиум (или мука) – 40 гр

Масло растительное – 340 мл

Вода – 340 мл

Масло растительное – 30 мл

Мед – 1 ст.л.

Соль – 1 ч.л.

Способ приготовления

1. В миску всыпать все сухие ингредиенты. Влить воду, растительное масло и хорошо смешать.

2. Форму для хлеба смазать растительным маслом. Если у вас обычная форма, то застелить пергаментом.

3. Смесь выложить в форму хорошо прижимая. Накрыть пищевой плёнкой и оставить на 30 минут.

4. Выпекать при температуре 180° в течение 35 минут. После этого достать хлеб из формы и положить снова в духовой шкаф на решетку. Выпекать еще 1 час.

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