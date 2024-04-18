Скандинавский хлеб без дрожжей и закваски: не только очень вкусный, но и полезный

Эрика Ильина
FoodOboz
1 минута
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Скандинавский хлеб без дрожжей и закваски: не только очень вкусный, но и полезный

Скандинавский хлеб давно полюбился всем украинцам за свою оригинальность, необычный вкус и необычайный аромат.

А еще он достаточно легко готовится и может служить перекусом. Рецептом приготовления скандинавского хлеба без дрожжей и закваски поделилась фудблогер Ольга Рябенко. В Instagram она рассказала, какие ингредиенты для этого нужны.

Скандинавский хлеб без дрожжей и закваски: не только очень вкусный, но и полезный
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Ингредиенты

  • Семена тыквы – 100 гр
  • Микс семян – 100 гр
  • Чиа – 80 гр
  • Орехово-фруктовая смесь – 100 гр
  • Овсяные хлопья – 70 гр
  • Псилиум (или мука) – 40 гр
  • Масло растительное – 340 мл
  • Вода – 340 мл
  • Масло растительное – 30 мл
  • Мед – 1 ст.л.
  • Соль – 1 ч.л.

Способ приготовления

1. В миску всыпать все сухие ингредиенты. Влить воду, растительное масло и хорошо смешать.

Скандинавский хлеб без дрожжей и закваски: не только очень вкусный, но и полезный

2. Форму для хлеба смазать растительным маслом. Если у вас обычная форма, то застелить пергаментом.

3. Смесь выложить в форму хорошо прижимая. Накрыть пищевой плёнкой и оставить на 30 минут.

Скандинавский хлеб без дрожжей и закваски: не только очень вкусный, но и полезный

4. Выпекать при температуре 180° в течение 35 минут. После этого достать хлеб из формы и положить снова в духовой шкаф на решетку. Выпекать еще 1 час.

Скандинавский хлеб без дрожжей и закваски: не только очень вкусный, но и полезный

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