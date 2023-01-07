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Сколько времени и в чем нужно мариновать куриные крылышки: получаются золотистыми и хрустящими
Куриные крылышки – это идеальное мясо для любого гарнира. Именно эта часть курицы готовится очень быстро. Самое главное – это выбрать правильный маринад, чтобы получить золотистый цвет и хрустящую текстуру.
Идея приготовления золотистых и хрустящих крылышек опубликована на странице фудблогера Татьяны Шеремет (tania_sheremet_) в Instagram.
Ингредиенты:
- куриные крылышки – 800 г
- паприка – 1 ч.л.
- сухой чеснок – 0,5 ч.л.
- куркума – 0,5 ч.л.
- соевый соус – 3 ст.л.
- мед – 1 ч.л.
- соль – по вкусу
Способ приготовления:
1. Крылышки хорошо промываем.
2. Выкладываем в миску.
3. Добавляем все ингредиенты маринада.
4. Хорошо перемешиваем.
5. Накрываем пищевой пленкой и отставляем мариноваться на 30 минут.
6. Запекаем при температуре 200 градусов 20 минут.
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