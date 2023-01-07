Куриные крылышки – это идеальное мясо для любого гарнира. Именно эта часть курицы готовится очень быстро. Самое главное – это выбрать правильный маринад, чтобы получить золотистый цвет и хрустящую текстуру.

Идея приготовления золотистых и хрустящих крылышек опубликована на странице фудблогера Татьяны Шеремет (tania_sheremet_) в Instagram.

Ингредиенты:

куриные крылышки – 800 г

паприка – 1 ч.л.

сухой чеснок – 0,5 ч.л.

куркума – 0,5 ч.л.

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соевый соус – 3 ст.л.

мед – 1 ч.л.

соль – по вкусу

Способ приготовления:

1. Крылышки хорошо промываем.

2. Выкладываем в миску.

3. Добавляем все ингредиенты маринада.

4. Хорошо перемешиваем.

5. Накрываем пищевой пленкой и отставляем мариноваться на 30 минут.

6. Запекаем при температуре 200 градусов 20 минут.

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