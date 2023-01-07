Сколько времени и в чем нужно мариновать куриные крылышки: получаются золотистыми и хрустящими

Екатерина Ягович
FoodOboz
1 минута
1,4 т.
Сколько времени и в чем нужно мариновать куриные крылышки: получаются золотистыми и хрустящими

Куриные крылышки – это идеальное мясо для любого гарнира. Именно эта часть курицы готовится очень быстро. Самое главное – это выбрать правильный маринад, чтобы получить золотистый цвет и хрустящую текстуру.

Идея приготовления золотистых и хрустящих крылышек опубликована на странице фудблогера Татьяны Шеремет (tania_sheremet_) в Instagram.

Сколько времени и в чем нужно мариновать куриные крылышки: получаются золотистыми и хрустящими

Ингредиенты:

  • куриные крылышки – 800 г
  • паприка – 1 ч.л.
  • сухой чеснок – 0,5 ч.л.
  • куркума – 0,5 ч.л.
Видео дня
  • соевый соус – 3 ст.л.
  • мед – 1 ч.л.
  • соль – по вкусу

Способ приготовления:

Сколько времени и в чем нужно мариновать куриные крылышки: получаются золотистыми и хрустящими

1. Крылышки хорошо промываем.

2. Выкладываем в миску.

Сколько времени и в чем нужно мариновать куриные крылышки: получаются золотистыми и хрустящими

3. Добавляем все ингредиенты маринада.

Сколько времени и в чем нужно мариновать куриные крылышки: получаются золотистыми и хрустящими

4. Хорошо перемешиваем.

5. Накрываем пищевой пленкой и отставляем мариноваться на 30 минут.

Сколько времени и в чем нужно мариновать куриные крылышки: получаются золотистыми и хрустящими

6. Запекаем при температуре 200 градусов 20 минут.

Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами:

Сейчас мы готовим

Все рецепты