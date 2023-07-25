Огурцы на зиму, как правило, консервируют с уксусом. Однако можно обойтись без этого ингредиента, используя зелень и другие специи. В таком случае у вас получатся маринованные огурцы "По-детски".

Фудблогер Оксана Дорош (oksana_dorosh_rezeptu) на своей странице в Instagram поделилась рецептом маринованных огурцов "Детские", которые готовятся без уксуса, получаются хрустящие и сладкие.

Ингредиенты на три литровых банки:

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огурцы – 1,5-2 кг

листья хрена, смородины, вишни

зонтики укропа

черный душистый перец

лавровые листья

чеснок

Маринад:

соль – 2 ст. л.

сахар – 5 ст. л.

лимонная кислота – 1,5 ч. л.

вода

Способ приготовления:

1. Сначала необходимо замочить огурцы в прохладной воде на 2-3 часа. После этого тщательно их промыть. Так они будут хрустящие и упругие.

2. На дно чистых банок выложить зелень, специи и зубчики чеснока.

3. Плотно выложить огурцы в банки и наполнить банки кипятком. Накрыть крышками и оставить в таком виде на 15 минут.

4. После этого слить воду из банок в кастрюлю, довести до кипения и снова наполнить ею банки. Накрыть крышками и оставить в таком виде на 15 минут.

5. Когда пройдет отведенное время, слить воду из банок в кастрюлю, добавить сахар и соль. Довести до кипения.

6. Когда маринад закипит, убавить огонь и добавить лимонную кислоту.

Секрет 1: важно, чтобы лимонная кислота была свежая.

Секрет 2: важно уменьшить огонь при добавлении кислоты, ведь может подняться пена и маринад сбежит на плиту.

7. Горячий маринад разлить в банки и герметично закатать крышками. Банки перевернуть вверх дном, накрыть чем-нибудь теплым и оставить до полного охлаждения. Готово!

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