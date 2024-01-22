Сочный брауни-чизкейк к чаю: соедините два вида теста в одном десерте
Классические брауни и чизкейк можно легко соединить в одном десерте. Выходит полноценный торт, который идеально подойдет для семейного чаепития. И выпекается достаточно быстро.
Идея приготовления брауни-чизкейка опубликована на странице фудблогера Полины с ником polli_cooking в Instgram. Тесто получается достаточно влажным.
Ингредиенты для шоколадного слоя:
- 120 г черного шоколада 70-80%
- 120 г сливочного масла
- 2 яйца
- 120 г сахара
- щепотка соли
- 60 г муки
- 20 г какао
Ингредиенты для творожной начинки:
- 1 яйцо
- 50 г. сахара
- 300 г крем-сырая филадельфия
- 100 г замороженных вишен
Способ приготовления:
1. Черный шоколад растапливаем вместе с маслом и перемешиваем до однородности.
2. В отдельной миске смешать яйцо, соль, сахар и смешать венчиком до однородности. Влить шоколад с маслом и перемешать.
3. Далее ввести муку из какао, обязательно просеять и замешать однородное гладкое тесто.
4. Для творожной начинки яйцо смешать с сахаром и добавить филадельфию.
5. Форму для запекания обязательно застелить пергаментом (диаметр моей формы 20/18 см) и выложить шоколадный слой.
6. Далее добавить творожную начинку, для удобства лучше переложить ее в кондитерский мешок, но если не имеете – можете выложить начинку ложкой.
7. Сверху добавить замороженные вишни, немного погрузить их в тесто.
8. Отправить в разогретую до 180 градусов духовку на 40 минут. Сверху десерт должен запекаться, а внутри остаться влажным.
9. Готовый десерт лучше полностью охладить и дать стабилизироваться в холодильнике 4-5 часов. Но можно подать и теплым с шариком мороженого.
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