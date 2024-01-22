Классические брауни и чизкейк можно легко соединить в одном десерте. Выходит полноценный торт, который идеально подойдет для семейного чаепития. И выпекается достаточно быстро.

Идея приготовления брауни-чизкейка опубликована на странице фудблогера Полины с ником polli_cooking в Instgram. Тесто получается достаточно влажным.

Ингредиенты для шоколадного слоя:

120 г черного шоколада 70-80%

120 г сливочного масла

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2 яйца

120 г сахара

щепотка соли

60 г муки

20 г какао

Ингредиенты для творожной начинки:

1 яйцо

50 г. сахара

300 г крем-сырая филадельфия

100 г замороженных вишен

Способ приготовления:

1. Черный шоколад растапливаем вместе с маслом и перемешиваем до однородности.

2. В отдельной миске смешать яйцо, соль, сахар и смешать венчиком до однородности. Влить шоколад с маслом и перемешать.

3. Далее ввести муку из какао, обязательно просеять и замешать однородное гладкое тесто.

4. Для творожной начинки яйцо смешать с сахаром и добавить филадельфию.

5. Форму для запекания обязательно застелить пергаментом (диаметр моей формы 20/18 см) и выложить шоколадный слой.

6. Далее добавить творожную начинку, для удобства лучше переложить ее в кондитерский мешок, но если не имеете – можете выложить начинку ложкой.

7. Сверху добавить замороженные вишни, немного погрузить их в тесто.

8. Отправить в разогретую до 180 градусов духовку на 40 минут. Сверху десерт должен запекаться, а внутри остаться влажным.

9. Готовый десерт лучше полностью охладить и дать стабилизироваться в холодильнике 4-5 часов. Но можно подать и теплым с шариком мороженого.

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