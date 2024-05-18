Соленый чизкейк, представленный в данном рецепте, нельзя отнести к категории салатов. Также его нельзя назвать закуской. Чтобы это не было, но блюдо получается невероятно вкусным. А еще, она доставляет эстетическое удовольствие, ведь выглядит красиво.

Как приготовить соленый чизкейк, рассказала фудблогер с ником cook_with_me_at_home. В Instagram она также показала, как украсить блюдо так, чтобы оно стало украшением любого стола.

Ингредиенты

Икра красная или имитация икры

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Ингредиенты для основания:

Соленый крекер – 150 гр

Масло сливочное – 75-85 гр

Ингредиенты для начинки

Крем-сыр– 280 гр

Крабовые палочки – 200 гр

Красная рыба с\с – 180 гр + для украшения

Способ приготовления

1.Крекеры измельчаем в блендере до состояния крошки. Добавляем растопленное сливочное масло. Перемешиваем и утрамбовываем на дне разъемного кольца (d18см). Отправляем в холодильник на 1 час.

2. За это время приготовим начинку. Разрываем на полоски крабовые палочки.

3. Красную рыбу нарезаем кубиком. Добавляем крем-сыр, перемешиваем до однородности.

4. Получившуюся массу выкладываем на крекерную основу и отправляем в холодильник минимум на 3 часа, а лучше – на ночь.

5. Снимаем кулинарное кольцо, можно провести ножом по краю формы, чтобы чизкейк отошел.

6. Из полосок рыбы делаем розочки и размещаем их по центру.

7. Выкладываем икру на всю поверхность чизкейки и подаем к столу.

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