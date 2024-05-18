Соленый чизкейк: не салат и не закуска, но невероятно вкусно
Соленый чизкейк, представленный в данном рецепте, нельзя отнести к категории салатов. Также его нельзя назвать закуской. Чтобы это не было, но блюдо получается невероятно вкусным. А еще, она доставляет эстетическое удовольствие, ведь выглядит красиво.
Как приготовить соленый чизкейк, рассказала фудблогер с ником cook_with_me_at_home. В Instagram она также показала, как украсить блюдо так, чтобы оно стало украшением любого стола.
Ингредиенты
- Икра красная или имитация икры
Ингредиенты для основания:
- Соленый крекер – 150 гр
- Масло сливочное – 75-85 гр
Ингредиенты для начинки
- Крем-сыр– 280 гр
- Крабовые палочки – 200 гр
- Красная рыба с\с – 180 гр + для украшения
Способ приготовления
1.Крекеры измельчаем в блендере до состояния крошки. Добавляем растопленное сливочное масло. Перемешиваем и утрамбовываем на дне разъемного кольца (d18см). Отправляем в холодильник на 1 час.
2. За это время приготовим начинку. Разрываем на полоски крабовые палочки.
3. Красную рыбу нарезаем кубиком. Добавляем крем-сыр, перемешиваем до однородности.
4. Получившуюся массу выкладываем на крекерную основу и отправляем в холодильник минимум на 3 часа, а лучше – на ночь.
5. Снимаем кулинарное кольцо, можно провести ножом по краю формы, чтобы чизкейк отошел.
6. Из полосок рыбы делаем розочки и размещаем их по центру.
7. Выкладываем икру на всю поверхность чизкейки и подаем к столу.
На OBOZ.UA есть и другие блюда из красной рыбы: