6 рецептов стейков для тех, кто не ест мяса
Веганство – не повод отказываться от стейков. Всегда можно приготовить так называемый альтернативный стейк – так повара называют блюда, которые приготовлены не из говядины.
Редакция FoodOboz рассказывает, как сделать стейки из соевого сыра тофу, а также из тыквы, баклажана и разных видов капусты. Им точно не понадобится никакая степень прожарки.
Стейк з цветной капусты с травами и чесноком
цветная капуста – 1 шт.
чеснок – 2-3 зубчика
сушеные травы – по вкусу
растительное масло – 4 ст. л.
соль, перец – по вкусу
Капусту помыть, нарезать ломтиками. Опустить каждый ломтик на пару минут в кипящую подсоленную воду.
В чашке смешать растительное масло, травы, соль и перец. Выдавить чеснок. Перемешать, полученной смесью смазать стейки при помощи силиконовой кисточки.
Выложить на устеленный пергаментом противень, поставить в нагретую до 180 градусов духовку, запекать 15 минут до золотистой корочки.
Стейк из тыквы с хумусом и табуле
длинная тыква – 1 шт.
растительное масло – 4 ст. л.
соль, перец – по вкусу
хумус – для подачи
салат табуле – для подачи
Тыкву помыть, почистить от кожуры, нарезать пластами толщиной 0,5 см.
Выложить в нагретую и смазанную маслом сковороду и жарить на среднем огне под крышкой до румяного цвета с двух сторон.
Подавать с хумусом и салатом табуле. Как приготовить хумус можно посмотреть здесь, рецепт табуле читайте здесь.
Стейк из капусты с копченой паприкой
белокачанная капуста – 1 шт.
копченая паприка – 0,5 ч. л.
растительное масло – 3 ст. л.
соль, перец – по вкусу
Капусту помыть, нарезать кольцами вдоль.
В чашке смешать масло и специи, полученной смесью хорошо смазать капусту со всех сторон.
Выложить на устеленный фольгой или пергаментом противень, поставить в нагретую до 200 градусов духовку, запекать 20-25 минут.
Стейк из тофу с арахисовым соусом
тофу – 300 г
соевый соус – 3 ст. л.
порошок карри – 2 ст. л.
Для арахисового соуса:
арахисовая паста – 0,5 стакана
мед или сахар – 1 ч. л.
чеснок – 1 маленький зубчик
имбирь – маленький кусочек (2-3 см)
соевый соус – 2 ст. л.
сок лимона – 1 ст. л.
молотый чили – по вкусу
Тофу нарезать ломтиками толщиной с палец.
В миске смешать соевый соус и карри, обмакнуть в полученную смесь кусочки тофу.
Выложить на устеленный пергаментом или фольгой противень, поставить в нагретую до 200 градусов духовку и запекать 7-10 минут.
Приготовить арахисовый соус. Имбирь и чеснок почистить, мелко порубить ножом и переложить в блендер.
Добавить все остальные ингредиенты и взбить до однородности. Если соус получился слишком густой, можно добавить пару столовых ложек воды и снова взбить.
Полученным соусом полить готовые стейки.
Стейк из синей капусты с соусом песто
синяя капуста – 1 шт.
соль, перец – по вкусу
растительное масло – 3 ст. л.
соус песто – для подачи
Капусту помыть, вытереть насухо, нарезать кольцами.
Смазать растительным маслом со всех сторон, посыпать солью и перцем.
Выложить на устеленный пергаментом или фольгой противень, поставить в нагретую до 200 градусов духовку и запекать 20-25 минут.
Подавать с соусм песто. О том, как приготовить соус песто, мы вам уже рассказывали, рецепт можно посмотреть здесь.
Стейк из баклажана с острой сальсой
большой баклажан – 1 шт.
чеснок – 2 зубчика
растительное масло – 1 ст. л.
бальзамический соус – 1 ст. л.
соевый соус – 2-3 ст. л.
Для острой сальсы:
свежие томаты – 2 шт.
кинза или петрушка – 5-6 веточек
перец чили – 1 шт.
чеснок – 2 зубчика
соль – по вкусу
оливковое масло – 1 ст. л.
Баклажаны помыть, нарезать пластами вдоль.
Чеснок пропустить через пресс или натереть на мелкой терке. Смешать с маслом, соевым соусом и бальзамиком.
В полученную смесь окунуть баклажаны, выложить на разогретую и смазанную маслом сковороду-гриль. Жарить на среднем огне до румяного цвета с двух сторон.
Приготовить острую сальсу. Томаты нарезать маленькими кубиками, чеснок, чили и зелень мелко порубить ножом. Все смешать, заправить оливковым маслом и солью, снова перемешать. Подавать сальсу к готовым баклажанам.
Ранее OBOZREVATEL делился с вами рецептами классических стейков из мяса, а также рассказывал, какие блюда из тыквы можно приготовить на завтрак, обед и ужин.