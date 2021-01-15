6 рецептів стейків для тих, хто не їсть м'яса

Веганство – не привід відмовлятися від стейків. Завжди можна приготувати так званий альтернативний стейк – так кухарі називають страви, які готуються не з яловичини.

Редакція FoodOboz розповідає, як зробити стейки з соєвого сиру тофу, а також з гарбуза, баклажана і різних видів капусти. Їм точно не знадобиться жодна ступінь прожарювання.

За схожим принципом можна приготувати стейк із брокколі. eatwell101.com

Стейк із цвітної капусти з травами і часником

цвітна капуста – 1 шт.

часник – 2-3 зубчики

сушені трави – на смак

олія – 4 ст. л.

сіль, перець – за смаком

Капусту помити, нарізати скибками. Опустити кожну скибку на пару хвилин у киплячу підсолену воду. У чашці змішати олію, трави, сіль і перець. Вичавити часник. Перемішати, отриманою сумішшю змастити стейки за допомогою силіконового пензлика. Викласти на застелене пергаментом деко, поставити в нагріту до 180 градусів духовку, запікати 15 хвилин до золотистої скоринки.

Стейк із гарбуза можна приготувати як солоний, так і солодкий. realfood.tesco.com

Стейк з гарбуза з хумусом і табуле

довгий гарбуз – 1 шт.

олія – 4 ст. л.

сіль, перець – на смак

хумус – для подачі

салат табуле – для подачі

Гарбуз помити, почистити від шкірки, нарізати пластами товщиною 0,5 см. Викласти в нагріту і змащену маслом сковорідку, смажити на середньому вогні під кришкою до рум'яного кольору з двох сторін. Подавати з хумусом і салатом табуле. Як приготувати хумус можна подивитися тут, рецепт табуле читайте тут.

Капусту можна натерти будь-яким міксом ваших улюблених спецій. thefirstmess.com

Стейк із капусти з копченою паприкою

білокачання капуста – 1 шт.

копчена паприка – 0,5 ч. л.

олія – 3 ст. л.

сіль, перець – на смак

Капусту помити, нарізати уздовж кільцями. У чашці змішати масло і спеції, отриманою сумішшю добре змастити капусту з усіх боків. Викласти на застелене фольгою чи пергаментом деко, поставити в нагріту до 200 градусів духовку, запікати 20-25 хвилин.

На гарнір до стейку з тофу можна подати зелений салат. urplecarrot.com

Стейк із тофу з арахісовим соусом

тофу – 300 г

соєвий соус – 3 ст. л.

порошок карі – 2 ст. л.

Для арахісового соусу:

арахісова паста – 0,5 склянки

мед або цукор – 1 ч. л.

часник – 1 маленький зубчик

імбир – невеликий шматочок (2-3 см)

соєвий соус – 2 ст. л.

сік лимона – 1 ст. л.

мелений чилі – на смак

Тофу нарізати скибочками завтовшки з палець. У мисці змішати соєвий соус і карі, вмочити в отриману суміш шматочки тофу. Викласти на застелене пергаментом або фольгою деко, поставити в нагріту до 200 градусів духовку і запікати 7-10 хвилин. Приготувати арахісовий соус. Імбир і часник почистити, дрібно порубати ножем і перекласти в блендер. Додати всі інші інгредієнти і збити до однорідності. Якщо соус вийшов дуже густий, можна додати пару столових ложок води і знову збити. Отриманим соусом полити готові стейки.

На гарнір до стейку з синьої капусти подайте злегка обсмажені томати чері. realfood.tesco.com

Стейк з синьої капусти з соусом песто

синя капуста – 1 шт.

сіль, перець – на смак

олія – 3 ст. л.

соус песто – для подачі

Капусту помити, витерти насухо, нарізати кільцями. Змастити олієюм з усіх боків, посипати сіллю і перцем. Викласти на застелене пергаментом або фольгою деко, поставити в нагріту до 200 градусів духовку і запікати 20-25 хвилин. Подавати з соусм песто. Про те, як приготувати соус песто, ми вам вже розповідали, рецепт можна подивитися тут.

Якщо обваляти стейк із баклажана в яйцях і сухарях, вийде вегетаріанський шніцель. Greg DuPree / health.com

Стейк із баклажана з гострою сальсою

великий баклажан – 1 шт.

часник – 2 зубчики

олія – 1 ст. л.

бальзамічний соус – 1 ст. л.

соєвий соус – 2-3 ст. л.

Для гострої сальси:

свіжі томати – 2 шт.

кінза або петрушка – 5-6 гілочок

перець чилі – 1 шт.

часник – 2 зубчики

сіль – на смак

оливкова олія – 1 ст. л.

Баклажани помити, нарізати пластами вздовж. Часник пропустити через прес або натерти на дрібній тертушці. Змішати з олією, соєвим соусом і бальзаміком. В отриману суміш занурити баклажани, викласти на розігріту і змащену маслом сковороду-гриль. Смажити на середньому вогні до рум'яного кольору з обох боків. Приготувати гостру сальсу. Томати нарізати маленькими кубиками, часник, чилі та зелень дрібно порубати ножем. Все змішати, заправити оливковою олією і сіллю, знову перемішати. Подавати сальсу до готових баклажанів.

Раніше OBOZREVATEL ділився з вами рецептами класичних стейків з м'яса, а також розповідав, які страви з гарбуза можна приготувати на сніданок, обід і вечерю.