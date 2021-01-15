6 рецептів стейків для тих, хто не їсть м'яса
Веганство – не привід відмовлятися від стейків. Завжди можна приготувати так званий альтернативний стейк – так кухарі називають страви, які готуються не з яловичини.
Редакція FoodOboz розповідає, як зробити стейки з соєвого сиру тофу, а також з гарбуза, баклажана і різних видів капусти. Їм точно не знадобиться жодна ступінь прожарювання.
Стейк із цвітної капусти з травами і часником
цвітна капуста – 1 шт.
часник – 2-3 зубчики
сушені трави – на смак
олія – 4 ст. л.
сіль, перець – за смаком
Капусту помити, нарізати скибками. Опустити кожну скибку на пару хвилин у киплячу підсолену воду.
У чашці змішати олію, трави, сіль і перець. Вичавити часник. Перемішати, отриманою сумішшю змастити стейки за допомогою силіконового пензлика.
Викласти на застелене пергаментом деко, поставити в нагріту до 180 градусів духовку, запікати 15 хвилин до золотистої скоринки.
Стейк з гарбуза з хумусом і табуле
довгий гарбуз – 1 шт.
олія – 4 ст. л.
сіль, перець – на смак
хумус – для подачі
салат табуле – для подачі
Гарбуз помити, почистити від шкірки, нарізати пластами товщиною 0,5 см.
Викласти в нагріту і змащену маслом сковорідку, смажити на середньому вогні під кришкою до рум'яного кольору з двох сторін.
Подавати з хумусом і салатом табуле. Як приготувати хумус можна подивитися тут, рецепт табуле читайте тут.
Стейк із капусти з копченою паприкою
білокачання капуста – 1 шт.
копчена паприка – 0,5 ч. л.
олія – 3 ст. л.
сіль, перець – на смак
Капусту помити, нарізати уздовж кільцями.
У чашці змішати масло і спеції, отриманою сумішшю добре змастити капусту з усіх боків.
Викласти на застелене фольгою чи пергаментом деко, поставити в нагріту до 200 градусів духовку, запікати 20-25 хвилин.
Стейк із тофу з арахісовим соусом
тофу – 300 г
соєвий соус – 3 ст. л.
порошок карі – 2 ст. л.
Для арахісового соусу:
арахісова паста – 0,5 склянки
мед або цукор – 1 ч. л.
часник – 1 маленький зубчик
імбир – невеликий шматочок (2-3 см)
соєвий соус – 2 ст. л.
сік лимона – 1 ст. л.
мелений чилі – на смак
Тофу нарізати скибочками завтовшки з палець.
У мисці змішати соєвий соус і карі, вмочити в отриману суміш шматочки тофу.
Викласти на застелене пергаментом або фольгою деко, поставити в нагріту до 200 градусів духовку і запікати 7-10 хвилин.
Приготувати арахісовий соус. Імбир і часник почистити, дрібно порубати ножем і перекласти в блендер.
Додати всі інші інгредієнти і збити до однорідності. Якщо соус вийшов дуже густий, можна додати пару столових ложок води і знову збити.
Отриманим соусом полити готові стейки.
Стейк з синьої капусти з соусом песто
синя капуста – 1 шт.
сіль, перець – на смак
олія – 3 ст. л.
соус песто – для подачі
Капусту помити, витерти насухо, нарізати кільцями.
Змастити олієюм з усіх боків, посипати сіллю і перцем.
Викласти на застелене пергаментом або фольгою деко, поставити в нагріту до 200 градусів духовку і запікати 20-25 хвилин.
Подавати з соусм песто. Про те, як приготувати соус песто, ми вам вже розповідали, рецепт можна подивитися тут.
Стейк із баклажана з гострою сальсою
великий баклажан – 1 шт.
часник – 2 зубчики
олія – 1 ст. л.
бальзамічний соус – 1 ст. л.
соєвий соус – 2-3 ст. л.
Для гострої сальси:
свіжі томати – 2 шт.
кінза або петрушка – 5-6 гілочок
перець чилі – 1 шт.
часник – 2 зубчики
сіль – на смак
оливкова олія – 1 ст. л.
Баклажани помити, нарізати пластами вздовж.
Часник пропустити через прес або натерти на дрібній тертушці. Змішати з олією, соєвим соусом і бальзаміком.
В отриману суміш занурити баклажани, викласти на розігріту і змащену маслом сковороду-гриль. Смажити на середньому вогні до рум'яного кольору з обох боків.
Приготувати гостру сальсу. Томати нарізати маленькими кубиками, часник, чилі та зелень дрібно порубати ножем. Все змішати, заправити оливковою олією і сіллю, знову перемішати. Подавати сальсу до готових баклажанів.
Раніше OBOZREVATEL ділився з вами рецептами класичних стейків з м'яса, а також розповідав, які страви з гарбуза можна приготувати на сніданок, обід і вечерю.