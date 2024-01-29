Довольно часто маленькие дети капризничают при выборе пищи. Иногда мамам приходится идти на невероятные уловки, чтобы накормить своего ребенка действительно полезной едой. Дети любят, чтобы блюдо было не только вкусным, но и красивым с виду и имело приятную консистенцию.

Рецептом именно такого блюда в Instagram поделилась шеф-повар Ольга Рябенко. Она рассказала, как приготовить невероятно вкусное и нежное суфле из индейки с добавлением перепелиных яиц. Такое блюдо придется по вкусу каждому ребенку.

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Ингредиенты

Филе индейки – 400 гр

Яйца перепелиные – 4 шт для фарша и еще 6 шт внутрь

Молоко – 200 мл

Сыр моцарелла – 50 гр

Соль

Способ приготовления

1. Все ингредиенты смешать в отдельной емкости и перебить блендером.

2. Выложить фарш в формы, а внутрь положить вареное яйцо.

3. Выпекать в предварительно разогретой до 180 градусов духовке в течение 30 минут.

4. Другое суфле можно приготовить с вечера, а утром просто разогреть на водяной бане. В результате, блюдо станет таким же нежным, словно было только что приготовлено.

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